Российские бойцы рассказали, как армия РФ готовится к наступлению ВСУ

29 марта 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Военные РФ сообщили об активной подготовке к наступлению ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России (ВС РФ) активно готовятся к отражению контрнаступления украинской армии на разных направлениях фронта спецоперации. Также российские военные подтянули для обороны ствольную артиллерию. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказали бойцы с позывными «Князь» и «Туча». «Бойцы говорят об этом [о наступлении ВСУ — прим.ред.] и ждут атаки с разных направлений. Мы готовы [к боям — прим. ред.]: в районе того же Артемовска наши хорошо укрепились, подтянули ствольную артиллерию и все остальное вооружение. Но, по нашим данным, ждать наступления можно не у нас, а в направлении Херсонской и Запорожской областей, где нет лесов и куда проще идти в атаку», — рассказал «Князь» о возможных целях украинкой армии. Боец с позывным «Туча», воюющий в Запорожской области, сообщил, что ВСУ уже начали отправлять в регион диверсионно-разведывательные группировки (ДРГ). Там они оставляют мины. Кроме того, военный рассказал, что на этом направлении противник собрал группировку вплоть до 40 тысяч военных. «Пускай идут, мы им здесь сломаем костяк. Мы давно готовы к обороне», — заявил «Туча». Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят масштабное наступление весной. По словам министра обороны страны Алексея Резникова, оно может начаться в апреле—мае. По словам подполковника британской армии Стюарта Кроуфорда, украинский лидер Владимир Зеленский с помощью нападения хочет получить выход к Керченскому проливу, передает Life . Тактика активной (подвижной) обороны, при которой по всей линии фронта одновременно шли бои и отстраивались оборонительные рубежи, стала новшеством, которое привнес генерал Сергей Суровикин после своего назначения командующим силами РФ на СВО осенью прошлого года. Эксперты отмечали, что благодаря этому российским войскам удается успешно отражать все атаки украинской армии, пишет МК . В январе Суровикин стал замглавы Объединенной группировки войск, новым руководителем был назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы России (ВС РФ) активно готовятся к отражению контрнаступления украинской армии на разных направлениях фронта спецоперации. Также российские военные подтянули для обороны ствольную артиллерию. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказали бойцы с позывными «Князь» и «Туча». «Бойцы говорят об этом [о наступлении ВСУ — прим.ред.] и ждут атаки с разных направлений. Мы готовы [к боям — прим. ред.]: в районе того же Артемовска наши хорошо укрепились, подтянули ствольную артиллерию и все остальное вооружение. Но, по нашим данным, ждать наступления можно не у нас, а в направлении Херсонской и Запорожской областей, где нет лесов и куда проще идти в атаку», — рассказал «Князь» о возможных целях украинкой армии. Боец с позывным «Туча», воюющий в Запорожской области, сообщил, что ВСУ уже начали отправлять в регион диверсионно-разведывательные группировки (ДРГ). Там они оставляют мины. Кроме того, военный рассказал, что на этом направлении противник собрал группировку вплоть до 40 тысяч военных. «Пускай идут, мы им здесь сломаем костяк. Мы давно готовы к обороне», — заявил «Туча». Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят масштабное наступление весной. По словам министра обороны страны Алексея Резникова, оно может начаться в апреле—мае. По словам подполковника британской армии Стюарта Кроуфорда, украинский лидер Владимир Зеленский с помощью нападения хочет получить выход к Керченскому проливу, передает Life. Тактика активной (подвижной) обороны, при которой по всей линии фронта одновременно шли бои и отстраивались оборонительные рубежи, стала новшеством, которое привнес генерал Сергей Суровикин после своего назначения командующим силами РФ на СВО осенью прошлого года. Эксперты отмечали, что благодаря этому российским войскам удается успешно отражать все атаки украинской армии, пишет МК. В январе Суровикин стал замглавы Объединенной группировки войск, новым руководителем был назначен начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.