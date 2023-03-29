Политолог Брутер: США отправят Зеленского в Китай, заставив пойти на уступки

30 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Вашингтон воспользуется Владимиром Зеленским для переговоров с Пекином Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США могут заставить президента Украины Владимира Зеленского поехать в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, где украинский лидер согласится на территориальные уступки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Вашингтон может послать Зеленского в Пекин, чтобы он попытался договориться о том, что они что-то сдают, но при этом Россия ничего больше не требует. Сам Зеленский не собирается ничего предлагать. У него вообще ничего нет. Но Вашингтон может его послать, пользуясь тем, что Пекин хотел бы это все остановить», — сказал Владимир Брутер. Однако в самом Китае не уверены, что переговоры Зеленского и Си Цзиньпина могут к чему-нибудь привести. «Есть сложности, потому что нет смысла. Китайские представители понимают, что этот разговор будет ни о чем, в отличие от россиян. Киев очень много раз в прошлом вел переговоры и ни о чем, это кончилось достаточно не позитивно. А китайцы перед тем как начинать переговоры, всегда уточняют, о чем они будут идти и насколько вероятно, что позиции сторон можно будет сблизить», — добавил он. Ранее Владимир Зеленский пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Киев для проведения переговоров. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что говорить о конкретной дате встречи пока не приходится, однако в Пекине положительно оценивают предложение украинского лидера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти США могут заставить президента Украины Владимира Зеленского поехать в Китай на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, где украинский лидер согласится на территориальные уступки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Вашингтон может послать Зеленского в Пекин, чтобы он попытался договориться о том, что они что-то сдают, но при этом Россия ничего больше не требует. Сам Зеленский не собирается ничего предлагать. У него вообще ничего нет. Но Вашингтон может его послать, пользуясь тем, что Пекин хотел бы это все остановить», — сказал Владимир Брутер. Однако в самом Китае не уверены, что переговоры Зеленского и Си Цзиньпина могут к чему-нибудь привести. «Есть сложности, потому что нет смысла. Китайские представители понимают, что этот разговор будет ни о чем, в отличие от россиян. Киев очень много раз в прошлом вел переговоры и ни о чем, это кончилось достаточно не позитивно. А китайцы перед тем как начинать переговоры, всегда уточняют, о чем они будут идти и насколько вероятно, что позиции сторон можно будет сблизить», — добавил он. Ранее Владимир Зеленский пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Киев для проведения переговоров. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что говорить о конкретной дате встречи пока не приходится, однако в Пекине положительно оценивают предложение украинского лидера.