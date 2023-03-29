Собянин: Москва будет производить 90% импортных лекарств 30 марта 2023 в 00:23 Размер текста - 17 + В Москве построен ряд фармацевтических заводов, заявил Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве будут производить 90% лекарств, которые ранее закупались за рубежом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что для этого в столице построили целый ряд фармацевтических заводов. «Построен целый ряд фармацевтических заводов, где производим лекарства, которые закупали по импорту. В ближайшие годы на 90% тех лекарств, которые упали по нашим программам обеспечения, особенно жизненно важных лекарств, будем производить здесь, в Москве», — передает слова Собянина телеканал «ТВ Центр». Иностранные производители стали уходить с российского рынка в рамках жестких экономических санкций, принятых Евросоюзом в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением, создавая аналоги лекарств. Ранее завод по производству лекарственных препаратов «Медсинтез» (Новоуральск) заявил о готовности увеличить объемы производства и расширить производственную линейку. В Москве будут производить 90% лекарств, которые ранее закупались за рубежом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что для этого в столице построили целый ряд фармацевтических заводов. «Построен целый ряд фармацевтических заводов, где производим лекарства, которые закупали по импорту. В ближайшие годы на 90% тех лекарств, которые упали по нашим программам обеспечения, особенно жизненно важных лекарств, будем производить здесь, в Москве», — передает слова Собянина телеканал «ТВ Центр». Иностранные производители стали уходить с российского рынка в рамках жестких экономических санкций, принятых Евросоюзом в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением, создавая аналоги лекарств. Ранее завод по производству лекарственных препаратов «Медсинтез» (Новоуральск) заявил о готовности увеличить объемы производства и расширить производственную линейку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям