29 марта 2023

Собянин: Москва будет производить 90% импортных лекарств

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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
В Москве построен ряд фармацевтических заводов, заявил Собянин Фото:

В Москве будут производить 90% лекарств, которые ранее закупались за рубежом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что для этого в столице построили целый ряд фармацевтических заводов.

«Построен целый ряд фармацевтических заводов, где производим лекарства, которые закупали по импорту. В ближайшие годы на 90% тех лекарств, которые упали по нашим программам обеспечения, особенно жизненно важных лекарств, будем производить здесь, в Москве», — передает слова Собянина телеканал «ТВ Центр».

Иностранные производители стали уходить с российского рынка в рамках жестких экономических санкций, принятых Евросоюзом в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением, создавая аналоги лекарств. Ранее завод по производству лекарственных препаратов «Медсинтез» (Новоуральск) заявил о готовности увеличить объемы производства и расширить производственную линейку.

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В Москве будут производить 90% лекарств, которые ранее закупались за рубежом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что для этого в столице построили целый ряд фармацевтических заводов. «Построен целый ряд фармацевтических заводов, где производим лекарства, которые закупали по импорту. В ближайшие годы на 90% тех лекарств, которые упали по нашим программам обеспечения, особенно жизненно важных лекарств, будем производить здесь, в Москве», — передает слова Собянина телеканал «ТВ Центр». Иностранные производители стали уходить с российского рынка в рамках жестких экономических санкций, принятых Евросоюзом в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением, создавая аналоги лекарств. Ранее завод по производству лекарственных препаратов «Медсинтез» (Новоуральск) заявил о готовности увеличить объемы производства и расширить производственную линейку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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