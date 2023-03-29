Дым от котельных в Петухово идет в сторону жилых домов (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В городе Петухово (Курганская область) дым от котельных идет в сторону жилых домов, из-за чего становится трудно дышать. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В Петухово весь дым от котельных идет в сторону жилых домов. Запах чувствуется даже тогда, когда окна закрыты. На улице находиться тоже невозможно, кругом смог», — сообщает корреспондент.

Ранее жители Петухово жаловались, что в городе тяжело дышать из-за работы котельных. В администрации Петуховского округа сообщили, что взяли запрос в работу. Также на это жаловались и жители поселка Лебяжье. По их словам, дым от котельных идет в сторону местных школы и детсада, из-за чего детям тяжело дышать.

Из-за дыма от котельных не видно соседние дома Василина Краморова