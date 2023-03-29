29 марта 2023

Жителям курганского города трудно дышать из-за дыма. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, котельная, труба дымит, дым из трубы, труба
Дым от котельных в Петухово идет в сторону жилых домов (архивное фото) Фото:

В городе Петухово (Курганская область) дым от котельных идет в сторону жилых домов, из-за чего становится трудно дышать. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В Петухово весь дым от котельных идет в сторону жилых домов. Запах чувствуется даже тогда, когда окна закрыты. На улице находиться тоже невозможно, кругом смог», — сообщает корреспондент.

Ранее жители Петухово жаловались, что в городе тяжело дышать из-за работы котельных. В администрации Петуховского округа сообщили, что взяли запрос в работу. Также на это жаловались и жители поселка Лебяжье. По их словам, дым от котельных идет в сторону местных школы и детсада, из-за чего детям тяжело дышать.

Из-за дыма от котельных не видно соседние дома
Из-за дыма от котельных не видно соседние дома
Дым от котельных идет в сторону жилых домов
Дым от котельных идет в сторону жилых домов

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В городе Петухово (Курганская область) дым от котельных идет в сторону жилых домов, из-за чего становится трудно дышать. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В Петухово весь дым от котельных идет в сторону жилых домов. Запах чувствуется даже тогда, когда окна закрыты. На улице находиться тоже невозможно, кругом смог», — сообщает корреспондент. Ранее жители Петухово жаловались, что в городе тяжело дышать из-за работы котельных. В администрации Петуховского округа сообщили, что взяли запрос в работу. Также на это жаловались и жители поселка Лебяжье. По их словам, дым от котельных идет в сторону местных школы и детсада, из-за чего детям тяжело дышать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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