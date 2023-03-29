В городе Петухово (Курганская область) дым от котельных идет в сторону жилых домов, из-за чего становится трудно дышать. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В Петухово весь дым от котельных идет в сторону жилых домов. Запах чувствуется даже тогда, когда окна закрыты. На улице находиться тоже невозможно, кругом смог», — сообщает корреспондент.
Ранее жители Петухово жаловались, что в городе тяжело дышать из-за работы котельных. В администрации Петуховского округа сообщили, что взяли запрос в работу. Также на это жаловались и жители поселка Лебяжье. По их словам, дым от котельных идет в сторону местных школы и детсада, из-за чего детям тяжело дышать.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.