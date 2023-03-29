Москалькова займется проблемами медиков в прифронтовой зоне

Медицинские работники заключившие контракт с министерством обороны РФ о работе в прифронтовой зоне пожаловались на потерю в заработной плате. В их проблеме пообещала разобраться уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Недавно я получила очень важное обращение, что медицинские работники, которые заключили соглашение с министерством обороны и уехали работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате. Я в этом буду сегодня разбираться вместе с Минобороны, с правительством», — сообщила Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
Омбудсмен пообещала совместно с Минобороны РФ разобраться в ситуации и публично сообщить о результатах проверки. Она назвала несправедливой ситуацию,при которой медики получают за работу в прифронтовой зоне меньше, чем в гражданских условиях.
Ранее URA.RU рассказало, что Москалькова добилась возврата на Украину пленных военнослужащих ВСУ, которых Киев не включал в списки на обмен. Также при ее участии, Украина вернула в РФ тяжело раненых пленных российских военнослужащих.
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