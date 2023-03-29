Москалькова займется проблемами медиков в прифронтовой зоне

30 марта 2023 в 05:43 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова разберется в жалобах медиков на зарплаты в прифронтовой полосе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Медицинские работники заключившие контракт с министерством обороны РФ о работе в прифронтовой зоне пожаловались на потерю в заработной плате. В их проблеме пообещала разобраться уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Недавно я получила очень важное обращение, что медицинские работники, которые заключили соглашение с министерством обороны и уехали работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате. Я в этом буду сегодня разбираться вместе с Минобороны, с правительством», — сообщила Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости. Омбудсмен пообещала совместно с Минобороны РФ разобраться в ситуации и публично сообщить о результатах проверки. Она назвала несправедливой ситуацию,при которой медики получают за работу в прифронтовой зоне меньше, чем в гражданских условиях. Ранее URA.RU рассказало, что Москалькова добилась возврата на Украину пленных военнослужащих ВСУ, которых Киев не включал в списки на обмен. Также при ее участии, Украина вернула в РФ тяжело раненых пленных российских военнослужащих.

Медицинские работники заключившие контракт с министерством обороны РФ о работе в прифронтовой зоне пожаловались на потерю в заработной плате. В их проблеме пообещала разобраться уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Недавно я получила очень важное обращение, что медицинские работники, которые заключили соглашение с министерством обороны и уехали работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате. Я в этом буду сегодня разбираться вместе с Минобороны, с правительством», — сообщила Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости. Омбудсмен пообещала совместно с Минобороны РФ разобраться в ситуации и публично сообщить о результатах проверки. Она назвала несправедливой ситуацию,при которой медики получают за работу в прифронтовой зоне меньше, чем в гражданских условиях. Ранее URA.RU рассказало, что Москалькова добилась возврата на Украину пленных военнослужащих ВСУ, которых Киев не включал в списки на обмен. Также при ее участии, Украина вернула в РФ тяжело раненых пленных российских военнослужащих.