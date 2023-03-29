Нутрициолог Никулина предупредила о фруктах и овощах, которые опасно есть весной

30 марта 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Нутрициолог посоветовала дождаться летнего урожая, чтобы не вредить своему организму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В некоторых случаях употребление свежих фруктов и овощей весной может навредить здоровью. В плодах, которые встречаются на прилавках магазинов в несезон, может содержаться большое количество пестицидов и нитратов, сообщает врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина. «Производители обрабатывают пестицидами и нитратами фрукты и овощи, чтобы увеличить их срок хранения. Прежде всего, стоит с осторожностью относиться к выбору ранних яблок — они содержат дифениламин — один из наиболее канцерогенных консервантов. Чтобы проверить, подвергалось ли яблоко химической обработке, нужно положить его в горячую воду. Если на поверхности воды образовалась маслянистая пленка — выбрасывайте фрукт», — сообщает Никулина агентству «Прайм». Также нутрициолог предостерегает от употребления винограда, клубники, персиков и нектаринов — весной эти фрукты зачастую подвергаются химической обработке. То же самое касается и весенних овощей. «Дождитесь летнего урожая, если не хотите нанести вред своему организму», — советует Никулина. Ранее россиянам посоветовали весной убрать из рациона тяжелую пищу и употреблять более полезные продукты. Для обогащения рациона подходят спаржа, свекла, редис, авокадо и листовая зелень.

В некоторых случаях употребление свежих фруктов и овощей весной может навредить здоровью. В плодах, которые встречаются на прилавках магазинов в несезон, может содержаться большое количество пестицидов и нитратов, сообщает врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина. «Производители обрабатывают пестицидами и нитратами фрукты и овощи, чтобы увеличить их срок хранения. Прежде всего, стоит с осторожностью относиться к выбору ранних яблок — они содержат дифениламин — один из наиболее канцерогенных консервантов. Чтобы проверить, подвергалось ли яблоко химической обработке, нужно положить его в горячую воду. Если на поверхности воды образовалась маслянистая пленка — выбрасывайте фрукт», — сообщает Никулина агентству «Прайм». Также нутрициолог предостерегает от употребления винограда, клубники, персиков и нектаринов — весной эти фрукты зачастую подвергаются химической обработке. То же самое касается и весенних овощей. «Дождитесь летнего урожая, если не хотите нанести вред своему организму», — советует Никулина. Ранее россиянам посоветовали весной убрать из рациона тяжелую пищу и употреблять более полезные продукты. Для обогащения рациона подходят спаржа, свекла, редис, авокадо и листовая зелень.