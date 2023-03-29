29 марта 2023

Курганский оборонный завод готовится к выпуску нового оружия

Курганский машиностроительный завод готов к выпуску противотанковой пушки
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
С Минобороны РФ ведутся проработки о производстве пушки на КМЗ Фото:

Курганский машиностроительный завод (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») готов к выпуску самоходной противотанковой пушки (СПТП) 2С25М. Об этом сообщается в холдинге.

«Самоходная противотанковая пушка 2С25М выдержала все испытания. Она рекомендована для вооружения российской армии. В ближайшее время мы готовы начать выпуск, ведутся проработки с Минобороны РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг.

СПТП оснащена 125-миллиметровой пушкой 2А75-1. В рамках госиспытаний она продемонстрировала возможность транспортировки десантными кораблями и показала высокие водоходные качества.

Ранее на Курганском машиностроительном заводе сообщили о готовности к производству беспилотных БМП. Серийное производство начнется, если поступит заказ от Минобороны РФ.

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Курганский машиностроительный завод (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») готов к выпуску самоходной противотанковой пушки (СПТП) 2С25М. Об этом сообщается в холдинге. «Самоходная противотанковая пушка 2С25М выдержала все испытания. Она рекомендована для вооружения российской армии. В ближайшее время мы готовы начать выпуск, ведутся проработки с Минобороны РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг. СПТП оснащена 125-миллиметровой пушкой 2А75-1. В рамках госиспытаний она продемонстрировала возможность транспортировки десантными кораблями и показала высокие водоходные качества. Ранее на Курганском машиностроительном заводе сообщили о готовности к производству беспилотных БМП. Серийное производство начнется, если поступит заказ от Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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