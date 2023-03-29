Курганский оборонный завод готовится к выпуску нового оружия

Курганский машиностроительный завод готов к выпуску противотанковой пушки

С Минобороны РФ ведутся проработки о производстве пушки на КМЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») готов к выпуску самоходной противотанковой пушки (СПТП) 2С25М. Об этом сообщается в холдинге.

«Самоходная противотанковая пушка 2С25М выдержала все испытания. Она рекомендована для вооружения российской армии. В ближайшее время мы готовы начать выпуск, ведутся проработки с Минобороны РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг.

СПТП оснащена 125-миллиметровой пушкой 2А75-1. В рамках госиспытаний она продемонстрировала возможность транспортировки десантными кораблями и показала высокие водоходные качества.

Ранее на Курганском машиностроительном заводе сообщили о готовности к производству беспилотных БМП. Серийное производство начнется, если поступит заказ от Минобороны РФ.