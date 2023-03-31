31 марта 2023
30 марта 2023

Путин назначил новых судей в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, вынесение приговора
Стеллу Волошину назначили заместителем председателя Новоуренгойского горсуда Фото:

Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя председателя Новоуренгойского городского суда судью Стеллу Волошину, а также утвердил Мергена Санджиева на должность судьи Арбитражного суда ЯНАО. Указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить заместителем председателя Новоуренгойского городского суда Стеллу Сергеевну Волошину. Назначить судьей Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа Мергена Александровича Санджиева», — сообщается в документе, опубликованном на сайте.

Ранее URA.RU рассказало, что председатель горсуда Ноябрьска Любовь Мизинова вернулась на должность, после добровольного оставления поста. Ранее у Мизиновой произошел конфликт с судьей Андреем Черемисовым.

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Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя председателя Новоуренгойского городского суда судью Стеллу Волошину, а также утвердил Мергена Санджиева на должность судьи Арбитражного суда ЯНАО. Указ президента РФ опубликован на портале правовой информации. «Назначить заместителем председателя Новоуренгойского городского суда Стеллу Сергеевну Волошину. Назначить судьей Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа Мергена Александровича Санджиева», — сообщается в документе, опубликованном на сайте. Ранее URA.RU рассказало, что председатель горсуда Ноябрьска Любовь Мизинова вернулась на должность, после добровольного оставления поста. Ранее у Мизиновой произошел конфликт с судьей Андреем Черемисовым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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