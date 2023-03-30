В Японии рассказали, как Европа обходит собственные санкции и покупает российскую нефть

Nihon Keizai: Европа покупает российскую нефть через Азию вопреки санкциям

Европа покупает российскую нефть через страны Азии, заявил Такаюки Ногами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европа покупает российскую нефть со скидкой через страны Азии, обходя собственные санкции. Об этом заявил представитель японской корпорации по энергетике, металлам и минералам JOGMEC Такаюки Ногами.

«Вполне возможно, что третьи страны покупают дешевую сырую нефть в России, перерабатывают ее и перенаправляют в Европу, получая хорошую прибыль», — заявил Такаюки Ногами в разговоре с японской газетой Nihon Keizai . От подчеркнул, что сложно увеличить объемы экспорта в короткий срок исключительно за счет переработки нефти.

В материале газеты сообщается, что Азия и Ближний Восток в 2023 году увеличили объемы переработки сырой нефти на 7%. Так, Индия, которая нарастила продажу нефти в Европу, увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из России на 90%. Китай стал покупать нефти больше на 20%. В то же время перерабатывающие мощности в Европе сокращаются.

Страны ЕС ввели потолок цен на нефть из России в декабре 2022 года на уровне 60 долларов за баррель. В Еврокомиссии отметили, что потолок цен на нефть из России будет меняться в зависимости это экономической ситуации в мире. 28 марта 2023 года министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал, что Россия перенаправила весь объем экспорта в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Ранее этот объем нефти отправлялся в Европу, сообщает RT.