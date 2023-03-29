Пермяков зовут собирать цветы за зарплату в 150 тысяч рублей

Работа предполагает сбор урожая тюльпанов в теплицах Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермякам предлагают работу вахтовым методом в тепличном комплексе в Москве. Речь идет о вакансиях сборщиков-упаковщиков тюльпанов. За вахту в 60 смен работодатель обещает заплатить 150 тысяч рублей. Как пояснила URA.RU представитель кадрового агентства, работа предполагает срезку, сортировку и упаковку цветов.

«Работа в московском районе Некрасовка. Необходимо собирать в теплицах урожай тюльпанов для отправки в розничные магазины. Работа довольно простая, ей занимаются как мужчины, так и женщины. Зарплата за смену — до 2500 рублей. Обычно выбирают вахту на 60 смен, зарплата за это время составит 150 тысяч рублей», — рассказала URA.RU менеджер по персоналу.

Она добавила, что сотрудников бесплатно кормят комплексными обедами и заселяют за счет работодателя в хостел. Проезд от Перми до Москвы будет компенсирован при предъявлении билета. При трудоустройстве обязательно наличие российского паспорта.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам обещают платить 150 тысяч рублей за сидячую работу. Речь шла о вакансиях упаковщиков шоколада на крупном московском предприятии.