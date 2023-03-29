29 марта 2023

Екатеринбуржцев ожидает резкое потепление к выходным

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведения в Клевер парке. Екатеринбург, город екатеринбург, клевер парк
Второй весенний месяц порадует екатеринбуржцев плюсовой температурой Фото:

В Екатеринбурге в грядущие выходные, 1 и 2 апреля, ожидается резкое потепление до +15 градусов. Об этом рассказали синоптики в социальных сетях.

«1 апреля ночью ожидается +2, днем +13, 2 апреля ночью +1, днем +15», — сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». 30 марта температура воздуха не поднимется выше 6 градусов, но при этом будет солнечно и без осадков.

В среду, 29 марта, в Свердловскую область пришло резкое похолодание. Жители северных районов ночью ощутили понижение температуры до -15 градусов, а горожане — до -6.

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В Екатеринбурге в грядущие выходные, 1 и 2 апреля, ожидается резкое потепление до +15 градусов. Об этом рассказали синоптики в социальных сетях. «1 апреля ночью ожидается +2, днем +13, 2 апреля ночью +1, днем +15», — сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». 30 марта температура воздуха не поднимется выше 6 градусов, но при этом будет солнечно и без осадков. В среду, 29 марта, в Свердловскую область пришло резкое похолодание. Жители северных районов ночью ощутили понижение температуры до -15 градусов, а горожане — до -6.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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