Новому депутату-коммунисту челябинского заксобрания вручили мандат

Спикер ЗСО Александр Лазарев пожелал депутату работать на благо региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым депутатом во фракции КПРФ в заксобрании Челябинской области стал руководитель региональной федерации хоккея на валенках Андрей Дуда. Решение об этом было озвучено на сессии ЗСО 30 марта. Дуде достался мандат Армана Аракеляна, осужденного за коррупцию.

«Поздравляю вас. Прошу значок депутата носить с гордостью и служить на благо области», — напутствовал нового коллегу спикер заксобрания Александр Лазарев.

Аракелян сдал мандат в конце февраля. Это произошло после того, как его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 млн рублей за получение взяток. В ЗСО он избирался по спискам КПРФ. В партии приняли решение отдать его мандат Дуде, который входил в предвыборные списки. Ранее 54-летний Дуда работал в ЗСО помощником депутата.