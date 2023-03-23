Новый депутат-коммунист получит две должности в челябинском парламенте

Депутаты заксобрания Челябинской области проголосуют за нового коллегу 30 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Андрей Дуда, сменивший в заксобрании Челябинской области осужденного за взяточничество Армана Аракеляна, войдет в состав комитетов по информационной и молодежной политике. Решение будет принято 30 марта в ходе планового заседания ЗСО.

«Избрать в состав комитета по информационной политике депутата Дуду Андрея Васильевича. Избрать в состав комитета по молодежной политике, культуре и спорту Дуду Андрея Васильевича», — говорится в документе, подготовленном к рассмотрению в повестке сессии.

54-летний Дуда работает в областном парламенте помощником депутата и руководит федерацией хоккея на валенках. В 2020 году он уже баллотировался в ЗСО по списку КПРФ, но не попал в квоту, набранную коммунистами пропорционально полученному проценту голосов.

Аракелян сдал мандат в конце февраля. Это произошло после того, как его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 млн рублей. Прокуратура уже потребовала отменить приговор, поскольку четверо подельников депутата из числа сотрудников Росавтодора получили условные сроки.