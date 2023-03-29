29 марта 2023

Супруга челябинского губернатора завершила поездку в Индию. Фото

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Ирина Текслер на брифинге «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Челябинск, портрет, текслер ирина
У Ирины Текслер была насыщенная программа поездки в Индию Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина завершила поездку в Индию. В ходе визита Текслер общалась с представителями неправительственных организаций, бизнес-сообществом ряда стран и интеллигенцией.

«Завершились Дни Ассамблеи народов Евразии в Индии. Серия мероприятий имела большой успех, объединив представителей неправительственных организаций, научной и творческой интеллигенции, бизнес-сообществ из разных стран», — рассказала супруга главы региона в своем telegram-канале.

Одним из мероприятий, в которых приняла участие Текслер, стала сессия международного форума «Единые исторические и культурные корни духовных традиций народов Евразии». Мероприятие, организованное совместно с Институтом сравнительного религиоведения, прошло в официальной столице Индии Нью-Дели (район города Дели).

Ирина Текслер также сообщила о презентации выставки детского рисунка «Мир рисует счастье». В экспозицию включены работы учеников начальной школы имени Махараджи Баба Вирса Сингха. Школьники здесь живут и учатся. Они являются выходцами из самых бедных семей Индии. Супруга губернатора привезла учащимся школы подарки.

В программе поездки было участие Текслер в блоке туризма. В рамках общения для участников прозвучало приглашение путешественникам побывать в Челябинской области и посетить туробъекты, в частности, Аркаим.

Ирина Текслер участвовала в заседаниях Ассамблеи народов Евразии в Индии
Ирина Текслер участвовала в заседаниях Ассамблеи народов Евразии в Индии
Фото:
В ходе визита удалось пообщаться с творческими кругами и бизнес-сообществом разных стран
В ходе визита удалось пообщаться с творческими кругами и бизнес-сообществом разных стран
Фото:
Супруга челябинского губернатора посетила школу, где обучаются дети из бедных семей
Супруга челябинского губернатора посетила школу, где обучаются дети из бедных семей
Фото:
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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина завершила поездку в Индию. В ходе визита Текслер общалась с представителями неправительственных организаций, бизнес-сообществом ряда стран и интеллигенцией. «Завершились Дни Ассамблеи народов Евразии в Индии. Серия мероприятий имела большой успех, объединив представителей неправительственных организаций, научной и творческой интеллигенции, бизнес-сообществ из разных стран», — рассказала супруга главы региона в своем telegram-канале. Одним из мероприятий, в которых приняла участие Текслер, стала сессия международного форума «Единые исторические и культурные корни духовных традиций народов Евразии». Мероприятие, организованное совместно с Институтом сравнительного религиоведения, прошло в официальной столице Индии Нью-Дели (район города Дели). Ирина Текслер также сообщила о презентации выставки детского рисунка «Мир рисует счастье». В экспозицию включены работы учеников начальной школы имени Махараджи Баба Вирса Сингха. Школьники здесь живут и учатся. Они являются выходцами из самых бедных семей Индии. Супруга губернатора привезла учащимся школы подарки. В программе поездки было участие Текслер в блоке туризма. В рамках общения для участников прозвучало приглашение путешественникам побывать в Челябинской области и посетить туробъекты, в частности, Аркаим.
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