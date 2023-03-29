У Ирины Текслер была насыщенная программа поездки в Индию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина завершила поездку в Индию. В ходе визита Текслер общалась с представителями неправительственных организаций, бизнес-сообществом ряда стран и интеллигенцией.

«Завершились Дни Ассамблеи народов Евразии в Индии. Серия мероприятий имела большой успех, объединив представителей неправительственных организаций, научной и творческой интеллигенции, бизнес-сообществ из разных стран», — рассказала супруга главы региона в своем telegram-канале.

Одним из мероприятий, в которых приняла участие Текслер, стала сессия международного форума «Единые исторические и культурные корни духовных традиций народов Евразии». Мероприятие, организованное совместно с Институтом сравнительного религиоведения, прошло в официальной столице Индии Нью-Дели (район города Дели).

Ирина Текслер также сообщила о презентации выставки детского рисунка «Мир рисует счастье». В экспозицию включены работы учеников начальной школы имени Махараджи Баба Вирса Сингха. Школьники здесь живут и учатся. Они являются выходцами из самых бедных семей Индии. Супруга губернатора привезла учащимся школы подарки.

В программе поездки было участие Текслер в блоке туризма. В рамках общения для участников прозвучало приглашение путешественникам побывать в Челябинской области и посетить туробъекты, в частности, Аркаим.

Ирина Текслер участвовала в заседаниях Ассамблеи народов Евразии в Индии Фото: telegram-канал Ирины Текслер

В ходе визита удалось пообщаться с творческими кругами и бизнес-сообществом разных стран Фото: telegram-канал Ирины Текслер

Супруга челябинского губернатора посетила школу, где обучаются дети из бедных семей Фото: telegram-канал Ирины Текслер