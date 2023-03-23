Жена челябинского губернатора прорекламировала регион для туристов из Индии

Ирина Текслер представила Аркаим на международном бизнес-форуме в Индии Фото: Илья Московец © URA.RU

Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер на международном бизнес-форуме в Индии представила регион в блоке туризма. Она рассказала, что в планах наладить туристическое сообщение с республикой.

«В блоке Туризма я представлю Челябинскую область. Индийской стороне очень интересна история Аркаима, и мы надеемся наладить туристическое сообщение», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

Супруга губернатора рассказала о Южном Урале и показала фильм «Аркаим. Колесница Времени». Она также отметила, что визит в Индию помог найти связь жителей региона с дровидийскими индийцами эпохи каменного века.

Ирина Текслер сообщила, что отправилась с визитом в Индию 22 марта. Впервые она рассказала о поездке в день открытия выставки «Мир рисует счастье», куда привезла картины школьников из Челябинской области.