Жена челябинского губернатора прорекламировала регион для туристов из Индии

Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер на международном бизнес-форуме в Индии представила регион в блоке туризма. Она рассказала, что в планах наладить туристическое сообщение с республикой.
«В блоке Туризма я представлю Челябинскую область. Индийской стороне очень интересна история Аркаима, и мы надеемся наладить туристическое сообщение», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.
Супруга губернатора рассказала о Южном Урале и показала фильм «Аркаим. Колесница Времени». Она также отметила, что визит в Индию помог найти связь жителей региона с дровидийскими индийцами эпохи каменного века.
Ирина Текслер сообщила, что отправилась с визитом в Индию 22 марта. Впервые она рассказала о поездке в день открытия выставки «Мир рисует счастье», куда привезла картины школьников из Челябинской области.
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