Какие штрафы ждут дачников и владельцев домов в 2023 году

Дачников будут штрафовать за нецелевое землепользование, сорняки и хранение мусора

30 марта 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

В 2023 году штраф может грозить за хранение мусора на участке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На дачном участке нельзя выращивать ядовитые сорняки, разводить костры и хранить мусор. URA.RU приводит информацию о том, какие штрафы грозят дачникам в 2023 году за нарушение правил. Как правильно приготовить шашлыки на даче? У многих россиян дачный сезон ассоциируется с шашлыками, но на стандартном участке в шесть соток соблюсти все требования довольно сложно. От открытого огня до ближайших построек должно быть не меньше 50 метров, до лиственных деревьев — 30 метров, а до хвойных — 100. Требования к мангалу не такие строгие — нельзя ставить его ближе пяти метров от дома. За нарушение правил будет грозить от 5 до 15 тысяч рублей штрафа, а если дело кончится пожаром — до 50 тысяч. Как правильно сжечь сухую траву на участке? К открытому огню относятся также и костры, их тоже нельзя разводить на дачном участке. За это дачник также получит штраф за нарушение противопожарной безопасности. При сжигании по правилам мусор должен находиться в металлической емкости на расстоянии от деревьев и построек. Но во время противопожарного режима в регионе траву нельзя сжигать даже по правилам. Что будет, если дачный участок зарастет сорняками? Сельскохозяйственную землю нельзя оставлять зарастать сорняками. Правительство РФ утвердило список растений, которые считаются сорными. Если такие растения займут 20-25% от площади участка, то это будет приравнено к нецелевому использованию земли, штраф за это нарушение составит до 50 тысяч рублей. Дачника за такое нарушение не оштрафуют, однако если на участке вырастет ядовитый борщевик Сосновского, то штраф неизбежен. Что будет за хранение мусора? Нельзя превращать садовый участок в свалку. Мусор нельзя хранить на даче. Также нельзя сжигать на участке бытовые отходы. Нельзя закапывать мусор в землю. За все эти нарушения оштрафуют на 1-2 тысячи рублей. В каких целях можно использовать дачный участок? Садовый участок можно использовать только в установленных целях. На нем можно построить дом, развести сад или огород. За нецелевое использование дачного участка штраф составит от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости, но не менее десяти тысяч рублей. Можно ли вырыть на участке колодец? Вырытый без разрешения колодец будет считаться недропользованием, если через него получают более 100 кубометров воды. За такой колодец или скважину предусмотрена административная ответственность и штраф до пяти тысяч рублей. Если воды планируется добывать меньше, то разрешение на него получать не нужно. Как правильно организовать туалет на даче? До пяти тысяч рублей штрафа придется заплатить за туалет, который не соответствует нормативам. Для организации туалета необходима герметичная емкость, ее нельзя устанавливать ближе, чем на 12 метров от дома, на 2 метра от забора и на 8 метров от колодца. Можно ли вымыть машину на садовом участке? На дачных участках нельзя мыть личный автотранспорт. Стекающие при мойке масла и химикаты попадают в почву и загрязняют ее. Ответственность за нарушение зависит от муниципалитета, но в среднем она составляет пять тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На дачном участке нельзя выращивать ядовитые сорняки, разводить костры и хранить мусор. URA.RU приводит информацию о том, какие штрафы грозят дачникам в 2023 году за нарушение правил. У многих россиян дачный сезон ассоциируется с шашлыками, но на стандартном участке в шесть соток соблюсти все требования довольно сложно. От открытого огня до ближайших построек должно быть не меньше 50 метров, до лиственных деревьев — 30 метров, а до хвойных — 100. Требования к мангалу не такие строгие — нельзя ставить его ближе пяти метров от дома. За нарушение правил будет грозить от 5 до 15 тысяч рублей штрафа, а если дело кончится пожаром — до 50 тысяч. К открытому огню относятся также и костры, их тоже нельзя разводить на дачном участке. За это дачник также получит штраф за нарушение противопожарной безопасности. При сжигании по правилам мусор должен находиться в металлической емкости на расстоянии от деревьев и построек. Но во время противопожарного режима в регионе траву нельзя сжигать даже по правилам. Сельскохозяйственную землю нельзя оставлять зарастать сорняками. Правительство РФ утвердило список растений, которые считаются сорными. Если такие растения займут 20-25% от площади участка, то это будет приравнено к нецелевому использованию земли, штраф за это нарушение составит до 50 тысяч рублей. Дачника за такое нарушение не оштрафуют, однако если на участке вырастет ядовитый борщевик Сосновского, то штраф неизбежен. Нельзя превращать садовый участок в свалку. Мусор нельзя хранить на даче. Также нельзя сжигать на участке бытовые отходы. Нельзя закапывать мусор в землю. За все эти нарушения оштрафуют на 1-2 тысячи рублей. Садовый участок можно использовать только в установленных целях. На нем можно построить дом, развести сад или огород. За нецелевое использование дачного участка штраф составит от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости, но не менее десяти тысяч рублей. Вырытый без разрешения колодец будет считаться недропользованием, если через него получают более 100 кубометров воды. За такой колодец или скважину предусмотрена административная ответственность и штраф до пяти тысяч рублей. Если воды планируется добывать меньше, то разрешение на него получать не нужно. До пяти тысяч рублей штрафа придется заплатить за туалет, который не соответствует нормативам. Для организации туалета необходима герметичная емкость, ее нельзя устанавливать ближе, чем на 12 метров от дома, на 2 метра от забора и на 8 метров от колодца. На дачных участках нельзя мыть личный автотранспорт. Стекающие при мойке масла и химикаты попадают в почву и загрязняют ее. Ответственность за нарушение зависит от муниципалитета, но в среднем она составляет пять тысяч рублей.