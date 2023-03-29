29 марта 2023

В Свердловской области нашли молочную продукцию с кишечной палочкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, молочная продукция
Чтобы выявить опасную продукцию, специалисты провели 458 исследований Фото:

В 11% молочной продукции, которую выпускают в Свердловской области, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Данные были собраны за март 2023 года. Об этом сообщает Свердловский референтный центр Россельхознадзора.

«Около 16 проб (11%) не соответствовали требованиям нормативных документов: выявлены отклонения по количеству молочнокислых микроорганизмов, бифидобактерий, дрожжей и плесеней и обнаружены бактерии группы кишечной палочки», — заявили в ведомстве. Всего было проверено 140 проб и выполнено 458 исследований.

Обо всех нарушениях уже сообщили заказчикам исследований. Они должны будут принять оперативные меры.

Ранее представители регионального Россельхознадзора также проводили исследования молочной продукции. При исследовании 11,5% проб молочной продукции они нашли нарушения.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В 11% молочной продукции, которую выпускают в Свердловской области, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Данные были собраны за март 2023 года. Об этом сообщает Свердловский референтный центр Россельхознадзора. «Около 16 проб (11%) не соответствовали требованиям нормативных документов: выявлены отклонения по количеству молочнокислых микроорганизмов, бифидобактерий, дрожжей и плесеней и обнаружены бактерии группы кишечной палочки», — заявили в ведомстве. Всего было проверено 140 проб и выполнено 458 исследований. Обо всех нарушениях уже сообщили заказчикам исследований. Они должны будут принять оперативные меры. Ранее представители регионального Россельхознадзора также проводили исследования молочной продукции. При исследовании 11,5% проб молочной продукции они нашли нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...