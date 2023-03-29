В Свердловской области нашли молочную продукцию с кишечной палочкой

В 11% молочной продукции, которую выпускают в Свердловской области, нашли плесень, дрожжи и кишечную палочку. Данные были собраны за март 2023 года. Об этом сообщает Свердловский референтный центр Россельхознадзора.
«Около 16 проб (11%) не соответствовали требованиям нормативных документов: выявлены отклонения по количеству молочнокислых микроорганизмов, бифидобактерий, дрожжей и плесеней и обнаружены бактерии группы кишечной палочки», — заявили в ведомстве. Всего было проверено 140 проб и выполнено 458 исследований.
Обо всех нарушениях уже сообщили заказчикам исследований. Они должны будут принять оперативные меры.
Ранее представители регионального Россельхознадзора также проводили исследования молочной продукции. При исследовании 11,5% проб молочной продукции они нашли нарушения.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.