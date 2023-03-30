Куйвашев дал спецзадание мэрам и министрам из-за угрозы стихии

Правительство Свердловской области взяло под контроль подготовку к паводку и лесным пожарам

Евгений Куйвашев напомнил чиновникам об угрозе паводка и лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские мэры и члены областного правительства должны взять под личный контроль безопасность людей в период весеннего паводка и лесных пожаров. Такое поручение чиновникам дал губернатор Евгений Куйвашев на заседании кабмина, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.

«Все, что связано с безопасностью людей, безопасностью населенных пунктов, стабильностью работы систем жизнеобеспечения в период паводков и лесных пожаров, должно находиться на постоянном контроле региональной и местной власти. Сейчас погодные условия благоприятствуют активному таянию снега и льда, вскрытию рек. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы обеспечить безопасность жителей и территорий», — заявил Куйвашев.

По данным правительства, в этом году максимальный уровень воды в реках ожидается на уровне нормы. Тем не менее в зоне риска остаются частные дома в Ирбите и Белоярском округе. А особый противпожарный режим предложено ввести в регионе с 15 апреля. Куйвашев уже поручил кабмину готовить необходимые документы.

Подготовка регионов Урала к сезону лесных пожаров началась 24 марта. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, комментируя ситуацию, призвал власти субъектов готовиться «к любому развитию событий, даже к самым негативным сценариям». По оценкам МЧС, максимальный риск природных пожаров в Свердловской области приходится на конец апреля и начало мая.