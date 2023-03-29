В Кургане из федерального медцентра уволился заместитель директора

Замдиректора Центра Илизарова Юрий Горохов проработал больше 12 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель директора «Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова» по правовым вопросам Юрий Горохов уволился с должности. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения.

«Из центра имени Илизарова уволился замдиректора по правовым вопросам Юрий Горохов. В скором времени еще один замдиректора может покинуть пост», — рассказал источник. В приемной замдиректора центра Илизарова URA.RU подтвердили, что Горохов уволился.

Юрий Горохов начал работу в ФГБУ «НМИЦ ТО им. академика Г.А. Илизарова» в 2009 года в должности главного юрисконсульта. В 2010 году был назначен заместителем директора по правовым вопросам. До работы в медцентре он больше 20 лет прослужил в УМВД по Курганской области.

Ранее URA.RU писало про арест бывшего замдиректора Центра Илизарова по административной работе Ивана Фролова. Весной 2022 года он был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что Фролов в 2020 году распорядился заключать договоры на покупку товаров по завышенным ценам у компании. Ущерб превысил миллион рублей, расследование продолжается.