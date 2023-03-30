Foreign Affairs: Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпин заявил, что Китай готовится к войне Фото:

Глава компартии КНР Си Цзиньпин заявил на заседании парламента, что Китай готовится к войне. Об этом сообщают журналисты издания Foreign Affairs.

«На ежегодном заседании парламента Китая и его высшего политического консультативного органа в марте Си затронул тему готовности к войне», — передает издание Foreign Affairs. Они также сообщают о том, что бюджет КНР на оборону увеличился на 7,2%.

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Глава компартии КНР Си Цзиньпин заявил на заседании парламента, что Китай готовится к войне. Об этом сообщают журналисты издания Foreign Affairs. «На ежегодном заседании парламента Китая и его высшего политического консультативного органа в марте Си затронул тему готовности к войне», — передает издание Foreign Affairs. Они также сообщают о том, что бюджет КНР на оборону увеличился на 7,2%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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