В курганской управкомпании потеряли десятки миллионов рублей жильцов

По данным ЕРЦ, долг «Новой волны» за поставку ресурсов в десятки раз превышает долг жильцов перед ней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители крупнейшей управкомпании в Кургане «Новая волна» должны ресурсо-снабжающим организациям более 100 млн рублей. При этом жильцы домов управкомпании за четыре года недоплатили за услуги только 7,7 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе энергосбытовой компании «Восток» и дочернюю компанию ЕРЦ «Процесс».

«Управляющая компания в совокупности должна ресурсо-снабжающим организациям более 100 млн рублей за ресурсы, потребленные на содержание общедомового имущества. Объем начислений по данным УК „Новая Волна Курган“ с января 2019 года составил 1 182 015 008,52 руб., жильцами через ЕРЦ „Прогресс“ оплачено 1 174 323 738,56 руб. Недоплата со стороны жильцов всего 7,7 млн рублей», — рассказали в компании.

На сайте «Новой волны» было опубликовано интервью с исполнительным директором компании Сергеем Алдошиным. Он заявил, что ЕРЦ «Прогресс» не выполняет обязанности в рамках действующего договора. По его словам, представители «Прогресса» не перечисляют деньги за содержание и текущий ремонт в пользу «Новой волны», и они уходят в пользу погашения задолженностей УК.

Управкомпания в одностороннем порядке расторгла договор с ЕРЦ «Прогресс» и подписали его с РКЦ «Актив», ставшей владельцем «Новой волны» в январе. Представители «Прогресса» объяснили URA.RU, что перечисляют все деньги, которые должны быть отправлены в адрес управляющей компании за обслуживание домов. В ЕРЦ получали уведомление о расторжении договора, но такой договор может быть расторгнут по обоюдному согласию или по решению суда, однако ничего из этого не было.

Ранее стало известно, что жильцы домов «Новой волны» массово жаловались на работу управкомпании в мэрию. Алдошин обвинил в этой проблеме подрядчика, который с февраля перестал следить за 90% домов компании. При этом в Арбитражном суде в Курганской области в пользу подрядчика были арестованы 6,5 млн рублей на счетах «Новой волны».