ФСБ поймала свердловского врача на взяточничестве и растрате

Врач планировал потратить субсидии, выделенные на капитальный ремонт, на иные нужды (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области главного врача Нижнетуринской центральной городской больницы подозревают во взяточничестве и растрате. Это выяснилось в результате мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Следователи Лесной СУ СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении главного врача Нижнетуринской центральной городской больницы», — поделился информацией источник. Высокопоставленное лицо подозревают в получении взятки в крупном размере и растрате в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, должностное лицо получило от директора частной организации взятку за совершение незаконных действий — растрату денег, которые больница получила в качестве субсидии на капитальный ремонт одного из отделений учреждения. «Эта информация была зафиксирована в результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ (по эпизоду взяточничества), а также в результате общенадзорной прокурорской проверки», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи собирают доказательную базу. Уже проведены обыски в служебных помещениях и по месту жительства подозреваемого, изъяты интересующие следствие предметы и документы, а также наличные денежные средства. «Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили силовики.

Ранее три работника медицинской части «Уралвагонзавода» попались на взятках за оформление больничных листов. Двум медицинским работникам назначили штраф в размере 5 и 20 тысяч рублей, по третьему уголовному делу вынесли постановление о прекращении производства в связи с истечением срока привлечения лица к уголовной ответственности.