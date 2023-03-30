Полковник объяснил, почему ВСУ не смогут наступать на Крым по суше

Полковник Тимошенко: ВСУ могут атаковать Крым только с неба

31 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВС России могут перекрыть для ВСУ подступы к Крыму, считает Михаил Тимошенко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крым соединяется с материком двумя узкими перешейками, что ограничивает возможности наступления ВСУ сухопутным путем. Таким образом, атаковать полуостров можно только с неба, объяснил в беседе с URA.RU военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «Брать Крым, штурмовать его с сухого пути — это очень сложная затея. Достаточно взглянуть на карту Черного моря и увидеть, что полуостров соединяет с материком два узких перешейка. Про мост мы не говорим, в случае необходимости его можно разрушить. А как наступать по сухому пути, когда там только одна и рядом вторая узкая щель? Ее заварят горелым железом», — подчеркнул Михаил Тимошенко. По словам полковника в отставке, ВСУ в Крыму не поможет и использование десанта. «Как отвлечь силы, которые охраняю Крым? Там на сегодняшний день то, что было в Советское время, так называемый „шашлычный корпус“, — четыре полнокровные дивизии. Тут только десантом. А какие они у ВСУ? На чем десантироваться? Где они возьмут эти средства, флота-то практически нет у Украины. Только если дронами могут атаковать», — добавил Тимошенко. Ранее издание The Times сообщило о намерении США добиться от Украины контрнаступления. ВСУ должны захватить Крым, Севастополь, Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР. В беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отмечал, что украинским войскам нужно нанести удар по Токмаку (Запорожская область). Это позволит выйти на Мелитополь и Бердянск, после которых откроется дорога на Крым. Однако, завил URA.RU ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, при наступлении на полуостров ВСУ ждут серьезные потери, так как путь лежит через степь. Сейчас при атаках на Крым, рассказал URA.RU командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов, украинская армия использует подводные дроны, которые очень сложно обнаружить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крым соединяется с материком двумя узкими перешейками, что ограничивает возможности наступления ВСУ сухопутным путем. Таким образом, атаковать полуостров можно только с неба, объяснил в беседе с URA.RU военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «Брать Крым, штурмовать его с сухого пути — это очень сложная затея. Достаточно взглянуть на карту Черного моря и увидеть, что полуостров соединяет с материком два узких перешейка. Про мост мы не говорим, в случае необходимости его можно разрушить. А как наступать по сухому пути, когда там только одна и рядом вторая узкая щель? Ее заварят горелым железом», — подчеркнул Михаил Тимошенко. По словам полковника в отставке, ВСУ в Крыму не поможет и использование десанта. «Как отвлечь силы, которые охраняю Крым? Там на сегодняшний день то, что было в Советское время, так называемый „шашлычный корпус“, — четыре полнокровные дивизии. Тут только десантом. А какие они у ВСУ? На чем десантироваться? Где они возьмут эти средства, флота-то практически нет у Украины. Только если дронами могут атаковать», — добавил Тимошенко. Ранее издание The Times сообщило о намерении США добиться от Украины контрнаступления. ВСУ должны захватить Крым, Севастополь, Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР. В беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отмечал, что украинским войскам нужно нанести удар по Токмаку (Запорожская область). Это позволит выйти на Мелитополь и Бердянск, после которых откроется дорога на Крым. Однако, завил URA.RU ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, при наступлении на полуостров ВСУ ждут серьезные потери, так как путь лежит через степь. Сейчас при атаках на Крым, рассказал URA.RU командующий Черноморским флотом ВМФ России (1998—2002), адмирал Владимир Комоедов, украинская армия использует подводные дроны, которые очень сложно обнаружить.