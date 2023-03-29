Тюменские застройщики поднимут цены на жилье из-за санкций Центробанка

30 марта 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Нынешняя цена квадратного метра в новостройке не позволяет окупить все расходы на строительство Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские застройщики планируют повысить цену за квадратный метр нового жилья в среднем на 10% в течение полугода из-за моратория Центробанка на околонулевую ипотеку и новых коэффициентов риска при ипотечном кредитовании. Об этом на правах анонимности рассказал маркетолог одной из строительных компаний области. «Нам придется повышать цены, если Центробанк не пересмотрит свое решение. Потому что спрос упадет, люди будут меньше квартир покупать, мы это уже видим по результатам мартовских продаж. Больше квартир будет „залеживаться“, и получится порочный круг: мы повышаем цены, чтобы отбить затраты на строительство, спрос падает еще сильнее, и мы теряем еще больше прибыли», — пояснил собеседник URA.RU Меры, предложенные Центробанком, ударят не только по застройщикам, но и по некоторым региональным льготным программам. В итоге, продажи новостроек к концу года могут упасть на 25% по сравнению с прошлым годом, уверен источник. «К тому же, Центробанк предлагает разом увеличить минимальный первоначальный взнос до 30%, для многих покупателей это будет очень ощутимая разница», — добавил он в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало, что количество «залежавшихся» квартир на рынке увеличилось за год на 12%. Застройщики намерены бороться с этим при помощи акций и подарков покупателям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские застройщики планируют повысить цену за квадратный метр нового жилья в среднем на 10% в течение полугода из-за моратория Центробанка на околонулевую ипотеку и новых коэффициентов риска при ипотечном кредитовании. Об этом на правах анонимности рассказал маркетолог одной из строительных компаний области. «Нам придется повышать цены, если Центробанк не пересмотрит свое решение. Потому что спрос упадет, люди будут меньше квартир покупать, мы это уже видим по результатам мартовских продаж. Больше квартир будет „залеживаться“, и получится порочный круг: мы повышаем цены, чтобы отбить затраты на строительство, спрос падает еще сильнее, и мы теряем еще больше прибыли», — пояснил собеседник URA.RU Меры, предложенные Центробанком, ударят не только по застройщикам, но и по некоторым региональным льготным программам. В итоге, продажи новостроек к концу года могут упасть на 25% по сравнению с прошлым годом, уверен источник. «К тому же, Центробанк предлагает разом увеличить минимальный первоначальный взнос до 30%, для многих покупателей это будет очень ощутимая разница», — добавил он в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало, что количество «залежавшихся» квартир на рынке увеличилось за год на 12%. Застройщики намерены бороться с этим при помощи акций и подарков покупателям.