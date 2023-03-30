30 марта 2023
29 марта 2023

Жители ХМАО отказываются от отдыха в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Арт-Таврида», третий день. Республика Крым, Судак, море, крым, пляж, загар, отдых, юг, таврида, черное, Судак
Спрос на путевки в Крым минимален Фото:

Жители ХМАО отказываются от путешествий в Крым. Югорчане предпочитают отдых в Краснодарском крае и на Алтае. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями туристических агентств региона.

«Спрос упал по сравнению с прошлым и позапрошлым годом более чем на 90%. Спрос минимальный. Связано это со страхами людей и трудной логистикой. Но, например, в Краснодарский край люди все равно ездят. На Алтай растет спрос — все больше людей туда хотят отправиться, в Карелию едут, в Калининград», — прокомментировала журналисту URA.RU руководитель агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева.

Аналогичную ситуацию подтверждают и в других туристических агентствах. «На ближайшее лето конкретно у меня нет ни одной брони на Крым», — добавляет турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли дешевые альтернативы турецким курортам. У югорчан также набирает популярность отдых в Абхазии и Арабских эмиратах.

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Жители ХМАО отказываются от путешествий в Крым. Югорчане предпочитают отдых в Краснодарском крае и на Алтае. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями туристических агентств региона. «Спрос упал по сравнению с прошлым и позапрошлым годом более чем на 90%. Спрос минимальный. Связано это со страхами людей и трудной логистикой. Но, например, в Краснодарский край люди все равно ездят. На Алтай растет спрос — все больше людей туда хотят отправиться, в Карелию едут, в Калининград», — прокомментировала журналисту URA.RU руководитель агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева. Аналогичную ситуацию подтверждают и в других туристических агентствах. «На ближайшее лето конкретно у меня нет ни одной брони на Крым», — добавляет турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли дешевые альтернативы турецким курортам. У югорчан также набирает популярность отдых в Абхазии и Арабских эмиратах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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