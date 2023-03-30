Жители ХМАО отказываются от отдыха в Крыму

31 марта 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Спрос на путевки в Крым минимален Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители ХМАО отказываются от путешествий в Крым. Югорчане предпочитают отдых в Краснодарском крае и на Алтае. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями туристических агентств региона. «Спрос упал по сравнению с прошлым и позапрошлым годом более чем на 90%. Спрос минимальный. Связано это со страхами людей и трудной логистикой. Но, например, в Краснодарский край люди все равно ездят. На Алтай растет спрос — все больше людей туда хотят отправиться, в Карелию едут, в Калининград», — прокомментировала журналисту URA.RU руководитель агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева. Аналогичную ситуацию подтверждают и в других туристических агентствах. «На ближайшее лето конкретно у меня нет ни одной брони на Крым», — добавляет турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли дешевые альтернативы турецким курортам. У югорчан также набирает популярность отдых в Абхазии и Арабских эмиратах.

Жители ХМАО отказываются от путешествий в Крым. Югорчане предпочитают отдых в Краснодарском крае и на Алтае. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями туристических агентств региона. «Спрос упал по сравнению с прошлым и позапрошлым годом более чем на 90%. Спрос минимальный. Связано это со страхами людей и трудной логистикой. Но, например, в Краснодарский край люди все равно ездят. На Алтай растет спрос — все больше людей туда хотят отправиться, в Карелию едут, в Калининград», — прокомментировала журналисту URA.RU руководитель агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева. Аналогичную ситуацию подтверждают и в других туристических агентствах. «На ближайшее лето конкретно у меня нет ни одной брони на Крым», — добавляет турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли дешевые альтернативы турецким курортам. У югорчан также набирает популярность отдых в Абхазии и Арабских эмиратах.