Жители ХМАО отказываются от отдыха в Крыму

Жители ХМАО отказываются от путешествий в Крым. Югорчане предпочитают отдых в Краснодарском крае и на Алтае. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями туристических агентств региона.
«Спрос упал по сравнению с прошлым и позапрошлым годом более чем на 90%. Спрос минимальный. Связано это со страхами людей и трудной логистикой. Но, например, в Краснодарский край люди все равно ездят. На Алтай растет спрос — все больше людей туда хотят отправиться, в Карелию едут, в Калининград», — прокомментировала журналисту URA.RU руководитель агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева.
Аналогичную ситуацию подтверждают и в других туристических агентствах. «На ближайшее лето конкретно у меня нет ни одной брони на Крым», — добавляет турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли дешевые альтернативы турецким курортам. У югорчан также набирает популярность отдых в Абхазии и Арабских эмиратах.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.