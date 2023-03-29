В Кургане дети не могут добраться до школы из-за луж и грязи. Видео

30 марта 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Дети курганского микрорайона не могут попасть в школу из-за размытых дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дети курганского микрорайона Левашово-2 не могут попасть в школу из-за размытых весенними паводками дорог. Об этом сообщило региональное отделение «Народного фронта» в группе «ВКонтакте». Общественники поделились проблемой Данилы Перминова, которому приходится каждый день отправлять сына через поле на автобусную остановку в Заозерный. Семья получила участок как многодетная, но за много лет дорогу так и не отремонтировали. «Каждый год в межсезонье маршрут от дома до города у жителей микрорайона Левашова-2 проходит через поле и лес, в обход центральной дороги. Все потому, что, когда начинаются паводки, ее размывает», — написано в посте. Жители не раз обращались в администрацию и прокуратору, однако добиться результата им не удалось. Представители «Народного фронта» намерены взяться за решение проблемы и требовать активных действий от чиновников. Ранее URA.RU писало, что жители курганского микрорайона не могут дождаться автобусов из-за проблем с дорогой. Это связано с проведением ремонтных работ.

Дети курганского микрорайона Левашово-2 не могут попасть в школу из-за размытых весенними паводками дорог. Об этом сообщило региональное отделение «Народного фронта» в группе «ВКонтакте». Общественники поделились проблемой Данилы Перминова, которому приходится каждый день отправлять сына через поле на автобусную остановку в Заозерный. Семья получила участок как многодетная, но за много лет дорогу так и не отремонтировали. «Каждый год в межсезонье маршрут от дома до города у жителей микрорайона Левашова-2 проходит через поле и лес, в обход центральной дороги. Все потому, что, когда начинаются паводки, ее размывает», — написано в посте. Жители не раз обращались в администрацию и прокуратору, однако добиться результата им не удалось. Представители «Народного фронта» намерены взяться за решение проблемы и требовать активных действий от чиновников. Ранее URA.RU писало, что жители курганского микрорайона не могут дождаться автобусов из-за проблем с дорогой. Это связано с проведением ремонтных работ.