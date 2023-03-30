Задержанный за взятку свердловский врач заснул во время обысков ФСБ

30 марта 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Сначала медик грубил силовикам, а потом заснул Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный врач больницы Нижнетуринска (Свердловская область), задержанный по подозрению во взяточничестве и растрате, грубил сотрудникам ФСБ, а потом и вовсе заснул на стуле во время обыска в квартире. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «При задержании [главврач] грубил правоохранителям. Под конец обыска заснул на стуле», — рассказал собеседник. Он объяснил, что накануне обысков медик был на год дисквалифицирован мировым судом Нижней Туры по административному делу. Вечером экс-руководитель больницы решил отметить это событие в местном ресторане с друзьями. И наутро, когда к нему явились силовики, был с сильного похмелья. Как сообщало агентство, в кабинете и квартире главврача Нижнетуринской центральной городской больницы были проведены обыски. Медик подозревается в растрате и взяточничестве. По версии следствия, он получил от директора частной организации некую сумму за растрату средств, которые больница получила в качестве субсидии на капремонт. Во время обыска силовики обнаружили не только деньги, но и документы и предметы, важные для следствия.

Главный врач больницы Нижнетуринска (Свердловская область), задержанный по подозрению во взяточничестве и растрате, грубил сотрудникам ФСБ, а потом и вовсе заснул на стуле во время обыска в квартире. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «При задержании [главврач] грубил правоохранителям. Под конец обыска заснул на стуле», — рассказал собеседник. Он объяснил, что накануне обысков медик был на год дисквалифицирован мировым судом Нижней Туры по административному делу. Вечером экс-руководитель больницы решил отметить это событие в местном ресторане с друзьями. И наутро, когда к нему явились силовики, был с сильного похмелья. Как сообщало агентство, в кабинете и квартире главврача Нижнетуринской центральной городской больницы были проведены обыски. Медик подозревается в растрате и взяточничестве. По версии следствия, он получил от директора частной организации некую сумму за растрату средств, которые больница получила в качестве субсидии на капремонт. Во время обыска силовики обнаружили не только деньги, но и документы и предметы, важные для следствия.