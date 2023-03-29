В Пермском крае двоих мужчин осудили за педофилию

В Чернушке (Пермский край) суд вынес приговоры двум местным жителям, которых признали виновными в совершении ряда преступлений. Речь о развратных действиях и половых сношениях с несовершеннолетними, сообщается на сайте краевого СУ СК РФ.
«Следствием и судом установлено, что с мая 2021 года по июнь 2022 года виновный 34-летний мужчина совершал в отношении знакомой несовершеннолетней девушки развратные действия. Также вступал с ней в половую связь по обоюдному согласию. Кроме того, суд вынес приговор 19-летнему мужчине. Он в сентябре 2022 года вступил в половую связь с несовершеннолетней по обоюдному согласию», — говорится в сообщении ведомства.
Старший из осужденных будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Срок — три года и шесть месяцев. Второму преступнику суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней будут судить 50-летнего жителя Орды. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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