28 марта 2023

В Пермском крае будут судить 50-летнего мужчину за педофилию

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Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы Фото:

Жителя Ординского муниципального округа Пермского края будут судить за развратные действия в отношении 15-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«В январе 2023 года обвиняемый, оставшись наедине с 15-летней знакомой, совершил в отношении нее развратные действия. При этом мужчина достоверно знал о ее возрасте», — указано в пресс-релизе.

Суксунский межрайоный следственный отдел завершил расследование уголовного дела и передал материалы в суд. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

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Жителя Ординского муниципального округа Пермского края будут судить за развратные действия в отношении 15-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «В январе 2023 года обвиняемый, оставшись наедине с 15-летней знакомой, совершил в отношении нее развратные действия. При этом мужчина достоверно знал о ее возрасте», — указано в пресс-релизе. Суксунский межрайоный следственный отдел завершил расследование уголовного дела и передал материалы в суд. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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