В Пермском крае будут судить 50-летнего мужчину за педофилию

Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы
Жителя Ординского муниципального округа Пермского края будут судить за развратные действия в отношении 15-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«В январе 2023 года обвиняемый, оставшись наедине с 15-летней знакомой, совершил в отношении нее развратные действия. При этом мужчина достоверно знал о ее возрасте», — указано в пресс-релизе.
Суксунский межрайоный следственный отдел завершил расследование уголовного дела и передал материалы в суд. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.
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