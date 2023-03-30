Челябинский губернатор уволил высокопоставленного чиновника

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя начальника главного управления по труду и занятости Челябинской области Кирилла Усманова. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации.
«Освободить Усманова Кирилла Рабисовича от замещаемой должности заместителя начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Расторгнуть служебный контракт 31 марта 2023 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в документе.
Ранее Усманов сообщал, что ему поступило «интересное предложение» по дальнейшей трудовой деятельности, в связи с чем он подал заявление об отставке. Он остается членом избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса. Замначальником главного управления по труду и занятости области Усманов был назначен в 2019 году.
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