В ВСУ официально признали снижение мотивации сражаться

Командование ВСУ признало снижение желания служить в украинской армии

31 марта 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Украинские новобранцы не хотят служить в ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У украинских военнообязанных наблюдается снижение мотивации к службе в ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. «Мотивационный ресурс у людей снизился. Многие эвакуированные в более безопасные регионы осознали, что жизнь может продолжаться и без боевых действий», — приводит слова Гуменюк ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Гуменюк также прокомментировала раздачу повесток и силовых задержаний военнообязанных на улицах и в транспорте украинских городов. «Это является вынужденной мерой», — добавила представитель оперативного командования. Ранее URA.RU сообщало, что всеобщая мобилизация продлена на Украине еще на три месяца. С целью добора военных, украинским военнообязанным присылают повестки через мессенджеры, а также выдают документы о призыве в ночных клубах.

У украинских военнообязанных наблюдается снижение мотивации к службе в ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. «Мотивационный ресурс у людей снизился. Многие эвакуированные в более безопасные регионы осознали, что жизнь может продолжаться и без боевых действий», — приводит слова Гуменюк ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Гуменюк также прокомментировала раздачу повесток и силовых задержаний военнообязанных на улицах и в транспорте украинских городов. «Это является вынужденной мерой», — добавила представитель оперативного командования. Ранее URA.RU сообщало, что всеобщая мобилизация продлена на Украине еще на три месяца. С целью добора военных, украинским военнообязанным присылают повестки через мессенджеры, а также выдают документы о призыве в ночных клубах.