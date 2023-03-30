30 марта 2023

В ВСУ официально признали снижение мотивации сражаться

Командование ВСУ признало снижение желания служить в украинской армии
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Украинские новобранцы не хотят служить в ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У украинских военнообязанных наблюдается снижение мотивации к службе в ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

«Мотивационный ресурс у людей снизился. Многие эвакуированные в более безопасные регионы осознали, что жизнь может продолжаться и без боевых действий», — приводит слова Гуменюк ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости».

Гуменюк также прокомментировала раздачу повесток и силовых задержаний военнообязанных на улицах и в транспорте украинских городов. «Это является вынужденной мерой», — добавила представитель оперативного командования.

Ранее URA.RU сообщало, что всеобщая мобилизация продлена на Украине еще на три месяца. С целью добора военных, украинским военнообязанным присылают повестки через мессенджеры, а также выдают документы о призыве в ночных клубах.

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У украинских военнообязанных наблюдается снижение мотивации к службе в ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. «Мотивационный ресурс у людей снизился. Многие эвакуированные в более безопасные регионы осознали, что жизнь может продолжаться и без боевых действий», — приводит слова Гуменюк ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Гуменюк также прокомментировала раздачу повесток и силовых задержаний военнообязанных на улицах и в транспорте украинских городов. «Это является вынужденной мерой», — добавила представитель оперативного командования. Ранее URA.RU сообщало, что всеобщая мобилизация продлена на Украине еще на три месяца. С целью добора военных, украинским военнообязанным присылают повестки через мессенджеры, а также выдают документы о призыве в ночных клубах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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