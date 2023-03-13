Zeit: ФРГ завершила обучение ВСУ на танках Leopard

13 марта 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Интенсивные тренировки украинских военных на танках Leopard длились несколько недель Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии завершились тренировки украинских военных на танках Leopard 2, пишет Zeit. Интенсивная подготовка длилась несколько недель. «После нескольких недель интенсивных тренировок в Германии украинские солдаты теперь готовы к развертыванию основного боевого танка Leopard 2. Украинские военные должны вернуться домой с танками в марте», — сообщают журналисты издания. Уточняется, что украинские солдаты прошли обучение со снаряжением, для них были организованы занятия на тренажере, боевая подготовка в полевых условиях и стрельбы. В издании напомнили, что Германия поставит Украине 18 современных боевых танков. После начала спецоперации на Украине западные страны стали поставлять оружие украинской стороне. О поставках тяжелой военной техники на Украину Запад принял решение в начале года после нескольких месяцев обсуждений. Решение было принято после встречи глав министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Ранее сообщалось, что Киев в марте получит 21 танк Leopard 2A6 от Германии. Также производитель Leopard задумал построить танковый завод на Украине. Это бы позволило выпускать до 400 единиц военной техники в год.

В Германии завершились тренировки украинских военных на танках Leopard 2, пишет Zeit. Интенсивная подготовка длилась несколько недель. «После нескольких недель интенсивных тренировок в Германии украинские солдаты теперь готовы к развертыванию основного боевого танка Leopard 2. Украинские военные должны вернуться домой с танками в марте», — сообщают журналисты издания. Уточняется, что украинские солдаты прошли обучение со снаряжением, для них были организованы занятия на тренажере, боевая подготовка в полевых условиях и стрельбы. В издании напомнили, что Германия поставит Украине 18 современных боевых танков. После начала спецоперации на Украине западные страны стали поставлять оружие украинской стороне. О поставках тяжелой военной техники на Украину Запад принял решение в начале года после нескольких месяцев обсуждений. Решение было принято после встречи глав министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Ранее сообщалось, что Киев в марте получит 21 танк Leopard 2A6 от Германии. Также производитель Leopard задумал построить танковый завод на Украине. Это бы позволило выпускать до 400 единиц военной техники в год.