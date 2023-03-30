Жители ЯНАО стали дольше продавать квартиры

Средний срок продажи квартиры в ЯНАО увеличился (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Срок продажи квартир на вторичном рынке в городах ЯНАО увеличился. Информация размещена на сайте «Домклик». На продажу недвижимости жители округа в среднем тратят от 59 до 89 дней.

«Средний срок экспозиции, данные за последние 30 дней. Салехард — 86 дней (39 дней в декабре 2022 года), Ноябрьск — 59 дней (42 дня в конце прошлого года), Новый Уренгой — 89 дней (70 дней в декабре прошлого года)», — указано в данных на сайте.

В показателе учитывается общее время продажи, период с даты публикации объявления о продаже до дня совершения сделки. Данные основаны на анализе ипотечных сделок Сбербанка и соответствующих им объявлений на сайте «Домклик».

За последний месяц зафиксировано 2560 объявлений о продаже квартир на вторичном рынке, 410 — в новостройках. Средняя стоимость квадратного метра составила 120,8 тысячи рублей и 158,2 тысячи рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в Губкинском взлетели цены на недвижимость. Рост цен обусловлен быстрым развитием города и наличием крупных предприятий.