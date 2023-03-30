Во Франции объяснили, как Путин уничтожит НАТО на Украине

Reseau International: стратегия Путина вызвала разрушительные противоречия внутри НАТО

31 марта 2023 в 07:58 Размер текста - 17 +

Во Франции раскрыли стратегию Владимира Путина по разрушению НАТО на Украине Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стратегия президента России Владимира Путина в противостоянии Западу приведет к краху НАТО. Об этом сообщает французское издание Reseau International. По мнению автора материала, Североатлантический альянс оказался втянутым в конфликт на невыгодных для себя условиях, которые вызвали разногласия внутри блока. «Москва создает напряженность внутри вражеского блока, разногласия возникают естественным образом, а позиция Вашингтона, который подчиняет своим нуждам такие страны, как Германия, является бомбой замедленного действия, ожидающей своего взрыва», — передает журналист Марсело Рамирес в материале для Reseau International. НАТО вступила в конфликт на невыгодных для себя условиях. Путин позволил входящим в альянс странам постепенно поставлять на Украину вооружения, которые планомерно были уничтожены российской армией. Теперь ресурсы альянса заканчиваются, а антироссийские санкции усиливают давление внутри страны. Автор материала называет этот процесс закономерным, потому что НАТО первым встала на тропу разрушения России. «Решение НАТО расчленить Россию перестало быть секретом, и признаки того нарастают, будь то продвижение к границам России или поощрение продолжающихся процессов деколонизации, направленных на разделение Федерации как минимум на 35 более мелких государств», — передает издание. Тем не менее России удается сохранять военную инициативу на протяжении всего украинского конфликта, и на ее сторону переходит все больше государств. Партнерские отношения с Россией начал публично демонстрировать Китай. Также среди партнеров авторы издания называют Индию, Саудовскую Аравию, Турцию и Чад. О том, что страны НАТО являются непосредственными участниками украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что альянс давно принимает участие в боевых действиях на стороне киевского режима, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стратегия президента России Владимира Путина в противостоянии Западу приведет к краху НАТО. Об этом сообщает французское издание Reseau International. По мнению автора материала, Североатлантический альянс оказался втянутым в конфликт на невыгодных для себя условиях, которые вызвали разногласия внутри блока. «Москва создает напряженность внутри вражеского блока, разногласия возникают естественным образом, а позиция Вашингтона, который подчиняет своим нуждам такие страны, как Германия, является бомбой замедленного действия, ожидающей своего взрыва», — передает журналист Марсело Рамирес в материале для Reseau International. НАТО вступила в конфликт на невыгодных для себя условиях. Путин позволил входящим в альянс странам постепенно поставлять на Украину вооружения, которые планомерно были уничтожены российской армией. Теперь ресурсы альянса заканчиваются, а антироссийские санкции усиливают давление внутри страны. Автор материала называет этот процесс закономерным, потому что НАТО первым встала на тропу разрушения России. «Решение НАТО расчленить Россию перестало быть секретом, и признаки того нарастают, будь то продвижение к границам России или поощрение продолжающихся процессов деколонизации, направленных на разделение Федерации как минимум на 35 более мелких государств», — передает издание. Тем не менее России удается сохранять военную инициативу на протяжении всего украинского конфликта, и на ее сторону переходит все больше государств. Партнерские отношения с Россией начал публично демонстрировать Китай. Также среди партнеров авторы издания называют Индию, Саудовскую Аравию, Турцию и Чад. О том, что страны НАТО являются непосредственными участниками украинского конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что альянс давно принимает участие в боевых действиях на стороне киевского режима, передает телеканал 360.