Московский застройщик судится с курганскими властями из-за детской поликлиники

Компания из Москвы требует от Управления капитального строительства региона более 4,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московская компания АО «Авиапромстрой», которая построила детскую поликлинику в Заозерном районе Кургана, требует от местных властей более 4,5 млн рублей. Застройщик подал иск на региональное Управление капитального строительства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Арбитражном суде Курганской области.

«Компания АО „Авиапромстрой“ подала иск на ГКУ „Управление капитального строительства Курганской области“. Застройщик требует взыскать с учреждения более 4 млн 588 тысяч рублей неосновательного обогащения в рамках госконтракта по строительству детской поликлиники в 7-м микрорайоне Заозерного», — сообщил сотрудник арбитражного суда.

Дозвониться до застройщика АО «Авиапромстрой», чтобы получить комментарий, не удалось. По имеющимся в редакции номерам никто не ответил. URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что детская поликлиника в Заозерном, построенная московской компанией, начала работать с января 2023 года. Перед открытием медучреждение лично осмотрели полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и глава Курганской области Вадим Шумков. Позже жители жаловались на опасное крыльцо в новой поликлинике и подтеки воды на потолке в колясочной. Также сообщалось, что московский застройщик отказался строить самую большую школу в Кургане. Контракт был расторгнут в феврале текущего года. После этого стало известно, что достраивать школу на 1500 мест будет местное предприятие «Курганстальмост».