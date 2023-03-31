Александр Збруев отмечает 85-летие

Александр Збруев отметит свой юбилей на сцене «Ленкома»

31 марта 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Народный артист РСФСР выступит на сцене «Ленкома» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народный артист РСФСР Александр Збруев 31 марта отметит свой юбилей на сцене родного театра «Ленком». Ему исполнилось 85 лет. «Александр Викторович выйдет на сцену в роли отставного пехотного офицера Анучкина в спектакле „Женитьба“, и в финале театр поздравит своего старейшего артиста с юбилеем», — сообщили в «Ленкоме», передает РИА Новости. В театре «Ленком» Збруев выступает с 1961 года. Сейчас он участвует в постановках «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад». В кино Збруев дебютировал в 1962 году. Первая работа, в которой он принял участие, называется «Мой младший брат». Также он снимался в «Большой перемене», в картине «Ты у меня одна» и в «Бедной Саше» и в других. Актер принял поздравление от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что Збруев относится к числу ярких актеров современности. «Его талант и трудолюбие прошли испытание временем и стали эталоном профессионального мастерства», — заявил белорусский лидер, передает «БелТА».

Народный артист РСФСР Александр Збруев 31 марта отметит свой юбилей на сцене родного театра «Ленком». Ему исполнилось 85 лет. «Александр Викторович выйдет на сцену в роли отставного пехотного офицера Анучкина в спектакле „Женитьба“, и в финале театр поздравит своего старейшего артиста с юбилеем», — сообщили в «Ленкоме», передает РИА Новости. В театре «Ленком» Збруев выступает с 1961 года. Сейчас он участвует в постановках «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад». В кино Збруев дебютировал в 1962 году. Первая работа, в которой он принял участие, называется «Мой младший брат». Также он снимался в «Большой перемене», в картине «Ты у меня одна» и в «Бедной Саше» и в других. Актер принял поздравление от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что Збруев относится к числу ярких актеров современности. «Его талант и трудолюбие прошли испытание временем и стали эталоном профессионального мастерства», — заявил белорусский лидер, передает «БелТА».