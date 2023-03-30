30 марта 2023

В аэропорту Екатеринбурга у пассажирки изъяли полсотни футболок Dior и Chanel. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Контроль обуви на Верх-Исетском таможенном посту Екатеринбургской таможни. Екатеринбург
Жительница Челябинска пыталась провезти в Россию из Турцию незадекларированные брендовые вещи Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) таможенники изъяли партию брендовых вещей у 67-летней жительницы Челябинска, прилетевшей из Стамбула. Они были незадекларированы, поэтому их изъяли, сообщили URA.RU в пресс-службу Уральского таможенного управления.

«67-летняя жительница Челябинска, летевшая из Стамбула, прошла в „зеленый“ коридор для прохождения таможенного контроля. В ходе досмотра ее багажа инспекторы обнаружили 49 единиц новых брендовых вещей разных размеров», — рассказывают таможенники.

Среди люксового текстиля были футболки от Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede Galizia, ветровки Botega Veneta, халаты от Оlenda, брюки от Lamaxx, которые не предназначались для личного пользования. Пенсионерка рассказала, что купила вещи в Турции и не знала, что их нужно декларировать.

Вещи изъяли и отправили на экспертизу, чтобы выяснить их стоимость. Также таможенники сделали запрос правообладателям, чтобы убедиться в законности ввоза брендовых вещей. В отношении пассажирки возбудили административное дело об административном правонарушении.

Об аналогичном инциденте таможенники сообщали в ноябре 2022 года. Тогда в аэропорту Кольцово предпринимательница попыталась провезти 123 килограмма поддельной люксовой одежды общей стоимостью почти на три миллиона рублей.

Женщина купила вещи в Турции
Женщина купила вещи в Турции
Фото:
Таможенники отправили запрос правообладателям о законности ввоза брендовых вещей
Таможенники отправили запрос правообладателям о законности ввоза брендовых вещей
Фото:
В багаже челябинки нашли вещи брендов Sogo, Dior, Chanel и другие
В багаже челябинки нашли вещи брендов Sogo, Dior, Chanel и другие
Фото:
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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) таможенники изъяли партию брендовых вещей у 67-летней жительницы Челябинска, прилетевшей из Стамбула. Они были незадекларированы, поэтому их изъяли, сообщили URA.RU в пресс-службу Уральского таможенного управления. «67-летняя жительница Челябинска, летевшая из Стамбула, прошла в „зеленый“ коридор для прохождения таможенного контроля. В ходе досмотра ее багажа инспекторы обнаружили 49 единиц новых брендовых вещей разных размеров», — рассказывают таможенники. Среди люксового текстиля были футболки от Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede Galizia, ветровки Botega Veneta, халаты от Оlenda, брюки от Lamaxx, которые не предназначались для личного пользования. Пенсионерка рассказала, что купила вещи в Турции и не знала, что их нужно декларировать. Вещи изъяли и отправили на экспертизу, чтобы выяснить их стоимость. Также таможенники сделали запрос правообладателям, чтобы убедиться в законности ввоза брендовых вещей. В отношении пассажирки возбудили административное дело об административном правонарушении. Об аналогичном инциденте таможенники сообщали в ноябре 2022 года. Тогда в аэропорту Кольцово предпринимательница попыталась провезти 123 килограмма поддельной люксовой одежды общей стоимостью почти на три миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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