Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поразили цели в лесу на фронте. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, удары нанесены 220-мм термобарическими снарядами.
«Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1 „Солнцепек“ ВВС России выполняют задачи в зоне проведения спецоперации. Техника поразила опорные пункты противника в лесу», — рассказали в военном ведомстве.
Сокрушительные удары специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты нанесли, действуя в составе боевой машины. Снаряды Вооруженных сил выжигают укрытия наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.
Пресс-служба минобороны раскрыла подробности одного из инцидентов на фронте. Подразделения ВСУ были обнаружены в ходе разведки с помощью беспилотника. Техника позволила оперативно навести «Солнцепек» на цель. Система ТОС-1 нанесла удар.
По данным URA.RU, в тяжелых системах «Солнцепек» установлены двигатели В-84МС. Мощность агрегатов составляет 840 лошадиных сил.
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