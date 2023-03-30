30 марта 2023

Огнеметная система «Солнцепек» с челябинским двигателем поразила цели высокоточным ударом. Видео

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Бойцы нанесли удар по противнику высокоточным оружием Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поразили цели в лесу на фронте. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, удары нанесены 220-мм термобарическими снарядами.

«Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1 „Солнцепек“ ВВС России выполняют задачи в зоне проведения спецоперации. Техника поразила опорные пункты противника в лесу», — рассказали в военном ведомстве.

Сокрушительные удары специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты нанесли, действуя в составе боевой машины. Снаряды Вооруженных сил выжигают укрытия наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.

Пресс-служба минобороны раскрыла подробности одного из инцидентов на фронте. Подразделения ВСУ были обнаружены в ходе разведки с помощью беспилотника. Техника позволила оперативно навести «Солнцепек» на цель. Система ТОС-1 нанесла удар.

По данным URA.RU, в тяжелых системах «Солнцепек» установлены двигатели В-84МС. Мощность агрегатов составляет 840 лошадиных сил.

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Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поразили цели в лесу на фронте. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, удары нанесены 220-мм термобарическими снарядами. «Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1 „Солнцепек“ ВВС России выполняют задачи в зоне проведения спецоперации. Техника поразила опорные пункты противника в лесу», — рассказали в военном ведомстве. Сокрушительные удары специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты нанесли, действуя в составе боевой машины. Снаряды Вооруженных сил выжигают укрытия наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии. Пресс-служба минобороны раскрыла подробности одного из инцидентов на фронте. Подразделения ВСУ были обнаружены в ходе разведки с помощью беспилотника. Техника позволила оперативно навести «Солнцепек» на цель. Система ТОС-1 нанесла удар. По данным URA.RU, в тяжелых системах «Солнцепек» установлены двигатели В-84МС. Мощность агрегатов составляет 840 лошадиных сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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