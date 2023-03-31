Генсек ОДКБ: Запад наращивает воинские группировки у границ России и Белоруссии

31 марта 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Страны Запада увеличивают свое влияние у границ России и Беларуссии, следует из слов Имангали Тасмагамбетова Фото: Министерство обороны Великобритании Западные страны постепенно наращивают воинские группировки вблизи границ России и Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов во время совещания руководящего состава Секретариата и Объединенного штаба организации. «На западном направлении планомерно продолжается наращивание воинских группировок, развитие военной инфраструктуры в непосредственной близости от союзных границ России и Белоруссии», — заявил Имангали Тасмагамбетов, его слова приводит ТАСС. Ранее в МИД Белоруссии заявили, что безопасности Европы угрожает расширение НАТО, а не размещение российских ядерных боеприпасов на территории страны, сообщает ТАСС. В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за расширения НАТО на восток его страна может стать участницей конфликта на Украине.

Западные страны постепенно наращивают воинские группировки вблизи границ России и Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов во время совещания руководящего состава Секретариата и Объединенного штаба организации. «На западном направлении планомерно продолжается наращивание воинских группировок, развитие военной инфраструктуры в непосредственной близости от союзных границ России и Белоруссии», — заявил Имангали Тасмагамбетов, его слова приводит ТАСС. Ранее в МИД Белоруссии заявили, что безопасности Европы угрожает расширение НАТО, а не размещение российских ядерных боеприпасов на территории страны, сообщает ТАСС. В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за расширения НАТО на восток его страна может стать участницей конфликта на Украине.