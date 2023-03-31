Генсек ОДКБ: Запад наращивает воинские группировки у границ России и Белоруссии

Западные страны постепенно наращивают воинские группировки вблизи границ России и Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов во время совещания руководящего состава Секретариата и Объединенного штаба организации.
«На западном направлении планомерно продолжается наращивание воинских группировок, развитие военной инфраструктуры в непосредственной близости от союзных границ России и Белоруссии», — заявил Имангали Тасмагамбетов, его слова приводит ТАСС.
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что безопасности Европы угрожает расширение НАТО, а не размещение российских ядерных боеприпасов на территории страны, сообщает ТАСС. В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за расширения НАТО на восток его страна может стать участницей конфликта на Украине.
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