В ХМАО упали цены на самый популярный бутерброд у россиян

В Ханты-Мансийском автономном округе за март упала средняя стоимость колбасы и сыра, которые являются ингредиентами самого популярного бутерброда у россиян. Продукты подешевели на 8,5% и 4,5% соответственно. Такие данные приводит «Тюменьстат».
«В начале марта средняя стоимость килограмма полукопченой и варено-копченой колбасы составляла 646,73 рубля. Сейчас цена опустилась до 592,35 рубля. Сыр в начале месяца стоил 818,60 рубля, а на данный момент ценник составляет 780,28», — следует из статистики ведомства.
Сильнее всего колбаса подешевела в Сургуте. Цена упала сразу на 17%. При этом стоимость сырной продукции снизилась больше всего в Нижневартовске — на 10%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подешевела гречневая крупа. В конце февраля стоимость снизилась в среднем на 13 процентов.
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