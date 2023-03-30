В ХМАО упали цены на самый популярный бутерброд у россиян

Тюменьстат: в ХМАО подешевела колбаса и сыр

Колбаса с сыром подешевели на 8,5% и 4,5% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе за март упала средняя стоимость колбасы и сыра, которые являются ингредиентами самого популярного бутерброда у россиян. Продукты подешевели на 8,5% и 4,5% соответственно. Такие данные приводит «Тюменьстат».

«В начале марта средняя стоимость килограмма полукопченой и варено-копченой колбасы составляла 646,73 рубля. Сейчас цена опустилась до 592,35 рубля. Сыр в начале месяца стоил 818,60 рубля, а на данный момент ценник составляет 780,28», — следует из статистики ведомства.

Сильнее всего колбаса подешевела в Сургуте. Цена упала сразу на 17%. При этом стоимость сырной продукции снизилась больше всего в Нижневартовске — на 10%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подешевела гречневая крупа. В конце февраля стоимость снизилась в среднем на 13 процентов.