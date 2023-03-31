Лукашенко объяснил, зачем попросил Путина вернуть в Белоруссию ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страну пытаются втянуть в военный конфликт, поэтому он активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным о возвращении ядерного оружия в республику. Об этом он рассказал в ходе обращения к Национальному собранию и гражданам страны.
«Я хочу обезопасить и обеспечить мир своему народу, под плеткой жить не хотим и рабами не будем», — заявил Александр Лукашенко. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале издания «БелТА». Он отметил, что на территории Белоруссии работают подпольные ячейки террористов. Это представляет реальную угрозу, из-за которой Лукашенко активизировал переговоры с Путиным для возвращения в Белоруссию ядерного оружия, произведенного в 90-е.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию страны и к ее гражданам. В ходе своего выступления он призвал прекратить боевые действия между Украиной и Россией, а также провести переговоры между странами.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!