Лукашенко объяснил, зачем попросил Путина вернуть в Белоруссию ядерное оружие

Лукашенко: Путин передал Белоруссии ядерное оружие для защиты от внешней угрозы
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия не хочет жить под плеткой Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страну пытаются втянуть в военный конфликт, поэтому он активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным о возвращении ядерного оружия в республику. Об этом он рассказал в ходе обращения к Национальному собранию и гражданам страны.

«Я хочу обезопасить и обеспечить мир своему народу, под плеткой жить не хотим и рабами не будем», — заявил Александр Лукашенко. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале издания «БелТА». Он отметил, что на территории Белоруссии работают подпольные ячейки террористов. Это представляет реальную угрозу, из-за которой Лукашенко активизировал переговоры с Путиным для возвращения в Белоруссию ядерного оружия, произведенного в 90-е.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию страны и к ее гражданам. В ходе своего выступления он призвал прекратить боевые действия между Украиной и Россией, а также провести переговоры между странами.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страну пытаются втянуть в военный конфликт, поэтому он активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным о возвращении ядерного оружия в республику. Об этом он рассказал в ходе обращения к Национальному собранию и гражданам страны. «Я хочу обезопасить и обеспечить мир своему народу, под плеткой жить не хотим и рабами не будем», — заявил Александр Лукашенко. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале издания «БелТА». Он отметил, что на территории Белоруссии работают подпольные ячейки террористов. Это представляет реальную угрозу, из-за которой Лукашенко активизировал переговоры с Путиным для возвращения в Белоруссию ядерного оружия, произведенного в 90-е. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию страны и к ее гражданам. В ходе своего выступления он призвал прекратить боевые действия между Украиной и Россией, а также провести переговоры между странами.
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