Лукашенко: Запад готовится уничтожить Белоруссию

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Лукашенко, отдать честь, лукашенко александр
Александр Лукашенко сообщил, что Запад хочет разрушить Белоруссию Фото:

Западные армии готовятся к проникновению в Белоруссию, чтобы уничтожить страну. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Они готовятся вторгнуться к нам для уничтожения нашей страны», — рассказал Александр Лукашенко. Трансляция его выступления велась на youtube-канале издания «БелТА».

Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию Белоруссии и гражданам страны. В ходе выступления он рассказал, зачем попросил президента России Владимира Путина разместить в своей стране ядерное оружие. Он заявил, что хочет обеспечить мир для своих граждан.

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Западные армии готовятся к проникновению в Белоруссию, чтобы уничтожить страну. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Они готовятся вторгнуться к нам для уничтожения нашей страны», — рассказал Александр Лукашенко. Трансляция его выступления велась на youtube-канале издания «БелТА». Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию Белоруссии и гражданам страны. В ходе выступления он рассказал, зачем попросил президента России Владимира Путина разместить в своей стране ядерное оружие. Он заявил, что хочет обеспечить мир для своих граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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