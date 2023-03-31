Лукашенко: Запад готовится уничтожить Белоруссию

Александр Лукашенко сообщил, что Запад хочет разрушить Белоруссию
Западные армии готовятся к проникновению в Белоруссию, чтобы уничтожить страну. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они готовятся вторгнуться к нам для уничтожения нашей страны», — рассказал Александр Лукашенко. Трансляция его выступления велась на youtube-канале издания «БелТА».
Александр Лукашенко обратился к Национальному собранию Белоруссии и гражданам страны. В ходе выступления он рассказал, зачем попросил президента России Владимира Путина разместить в своей стране ядерное оружие. Он заявил, что хочет обеспечить мир для своих граждан.
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