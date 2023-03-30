Генпрокуратура обязала главу в ЯНАО переселить жительницу из аварийного жилья

Дом жительницы Лабытнанги был признан аварийным в 2015 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пожилая жительница Лабытнанги (ЯНАО) обратилась в генеральную прокуратуру, чтобы ей помогли переселиться из аварийного дома. Как сообщили URA.RU в прокуратуре округа, мэрия не предоставляла женщине другое жилье.

«На личный прием к заместителю Генерального прокурора России Сергею Зайцеву обратилась жительница г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа с жалобой на нарушение ее жилищных прав в связи с проживанием в аварийном доме», — говорится в сообщении. После проверки выяснилось, что дом по ул. Мира, в котором проживала женщина по соцнайму, признан аварийным еще в 2015 году.

Администрация мер по расселению этого дома не принимала, из-за чего главе города Марине Тресковой внесли представление. «Администрацией г. Лабытнанги принято решение о предоставлении женщине жилого помещения площадью почти 50 кв. м. в новостройке по ул. Октябрьской в этом же населенном пункте», — добавили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко застройщик допустил нарушения при строительстве дома для переселенцев из аварийного жилья. Из-за этих ошибок дом оказался холодным.