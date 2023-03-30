Пермский вице-премьер опроверг слова министра транспорта о строительстве вокзала

Строительство крупного транспортно-пересадочного узла в Перми и реконструкция железнодорожного вокзала «Пермь-2» стартует в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер правительства Прикамья Андрей Алякринский. Таким образом он опроверг слова министра транспорта Сергея Вишнякова, который ранее сообщил о переносе старта работ на 2024 год.
«Точная дата начала строительства ТПУ „Пермь-2“, действительно, еще не определена. Однако в РЖД обозначают стойкую уверенность, что это — 2023 год. Этот же срок зафиксирован в нашей дорожной карте. Призываю коллег из минтранса четко ей следовать», — цитирует Алякринского пресс-служба правительства Прикамья в Telegram.
Ранее глава пермского минтранса Вишняков сообщил журналистам, что в 2023 году РЖД должны закончить только проектирование вокзала и ТПУ, а стройка начнется «скорее всего» в 2024 году. По задумке властей, ТПУ «Пермь-2» должен стать частью проекта «Компактный город», который призван повысить доступность территорий Пермской агломерации. Губернатор Дмитрий Махонин презентовал его вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко — куратору подготовки Перми к 300-летнему юбилею.
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