Пермский вице-премьер опроверг слова министра транспорта о строительстве вокзала

Вице-премьер Алякринский настоял на строительстве транспортно-пересадочного узла в Перми в 2023 году

31 марта 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Андрей Алякринский публично поправил подчиненного министра Фото: Сергей Русанов © URA.RU Строительство крупного транспортно-пересадочного узла в Перми и реконструкция железнодорожного вокзала «Пермь-2» стартует в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер правительства Прикамья Андрей Алякринский. Таким образом он опроверг слова министра транспорта Сергея Вишнякова, который ранее сообщил о переносе старта работ на 2024 год. «Точная дата начала строительства ТПУ „Пермь-2“, действительно, еще не определена. Однако в РЖД обозначают стойкую уверенность, что это — 2023 год. Этот же срок зафиксирован в нашей дорожной карте. Призываю коллег из минтранса четко ей следовать», — цитирует Алякринского пресс-служба правительства Прикамья в Telegram. Ранее глава пермского минтранса Вишняков сообщил журналистам, что в 2023 году РЖД должны закончить только проектирование вокзала и ТПУ, а стройка начнется «скорее всего» в 2024 году. По задумке властей, ТПУ «Пермь-2» должен стать частью проекта «Компактный город», который призван повысить доступность территорий Пермской агломерации. Губернатор Дмитрий Махонин презентовал его вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко — куратору подготовки Перми к 300-летнему юбилею.

Строительство крупного транспортно-пересадочного узла в Перми и реконструкция железнодорожного вокзала «Пермь-2» стартует в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер правительства Прикамья Андрей Алякринский. Таким образом он опроверг слова министра транспорта Сергея Вишнякова, который ранее сообщил о переносе старта работ на 2024 год. «Точная дата начала строительства ТПУ „Пермь-2“, действительно, еще не определена. Однако в РЖД обозначают стойкую уверенность, что это — 2023 год. Этот же срок зафиксирован в нашей дорожной карте. Призываю коллег из минтранса четко ей следовать», — цитирует Алякринского пресс-служба правительства Прикамья в Telegram. Ранее глава пермского минтранса Вишняков сообщил журналистам, что в 2023 году РЖД должны закончить только проектирование вокзала и ТПУ, а стройка начнется «скорее всего» в 2024 году. По задумке властей, ТПУ «Пермь-2» должен стать частью проекта «Компактный город», который призван повысить доступность территорий Пермской агломерации. Губернатор Дмитрий Махонин презентовал его вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко — куратору подготовки Перми к 300-летнему юбилею.