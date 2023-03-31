В Кремле сравнили мирные планы Китая и Лукашенко

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Путин обсуждал мирный план Китая, отметил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные планы Китая и президента Белоруссии Александра Лукашенко являются двумя разными наборами идей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Президент [России Владимир Путин] говорил о том, что обсуждал китайский план. Но вряд ли уместно сравнивать — это два набора идей: тот, который озвучен председатель, и тот, о котором говорил президент Лукашенко», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Мирные планы Китая и президента Белоруссии Александра Лукашенко являются двумя разными наборами идей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Президент [России Владимир Путин] говорил о том, что обсуждал китайский план. Но вряд ли уместно сравнивать — это два набора идей: тот, который озвучен председатель, и тот, о котором говорил президент Лукашенко», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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