В Кремле сравнили мирные планы Китая и Лукашенко

Путин обсуждал мирный план Китая, отметил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мирные планы Китая и президента Белоруссии Александра Лукашенко являются двумя разными наборами идей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Президент [России Владимир Путин] говорил о том, что обсуждал китайский план. Но вряд ли уместно сравнивать — это два набора идей: тот, который озвучен председатель, и тот, о котором говорил президент Лукашенко», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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