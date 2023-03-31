В Кремле сравнили мирные планы Китая и Лукашенко

Путин обсуждал мирный план Китая, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мирные планы Китая и президента Белоруссии Александра Лукашенко являются двумя разными наборами идей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Президент [России Владимир Путин] говорил о том, что обсуждал китайский план. Но вряд ли уместно сравнивать — это два набора идей: тот, который озвучен председатель, и тот, о котором говорил президент Лукашенко», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.