Жители ХМАО раскупили турпутевки на майские праздники в Сочи

Жители ХМАО раскупили туристические путевки на майские праздники в Сочи и Абхазию. Из-за высокого спроса многие отели уже не принимают бронирования. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой.
«С Сочи и Абхазией уже в мае с местами очень сложно. Хорошие отели по соотношению цены и качества уже прям проданы — получаем сейчас много отказов [из гостиниц]. Так что, майские праздники уже забиты, а июнь тем более, потому что море более теплое», — комментирует журналисту агентства Соловьева.
По словам эксперта, югорчане начали бронировать отдых на майские праздники еще в декабре и январе. Кроме отечественных курортов, турагенты наблюдают спрос на путешествия в Турцию, Арабские эмираты и в целом по Азии.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО отказываются от отдыха в Крыму. Югорчане предпочитают отдых в Краснодарском крае и на Алтае.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.