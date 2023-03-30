30 марта 2023

Жители ХМАО раскупили турпутевки на майские праздники в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, сочи, парк, фонтан, сталинский неоклассический стиль
Из-за высокого спроса многие отели в Сочи уже не принимают бронирования Фото:

Жители ХМАО раскупили туристические путевки на майские праздники в Сочи и Абхазию. Из-за высокого спроса многие отели уже не принимают бронирования. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой.

«С Сочи и Абхазией уже в мае с местами очень сложно. Хорошие отели по соотношению цены и качества уже прям проданы — получаем сейчас много отказов [из гостиниц]. Так что, майские праздники уже забиты, а июнь тем более, потому что море более теплое», — комментирует журналисту агентства Соловьева.

По словам эксперта, югорчане начали бронировать отдых на майские праздники еще в декабре и январе. Кроме отечественных курортов, турагенты наблюдают спрос на путешествия в Турцию, Арабские эмираты и в целом по Азии.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО отказываются от отдыха в Крыму. Югорчане предпочитают отдых в Краснодарском крае и на Алтае.

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Жители ХМАО раскупили туристические путевки на майские праздники в Сочи и Абхазию. Из-за высокого спроса многие отели уже не принимают бронирования. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой. «С Сочи и Абхазией уже в мае с местами очень сложно. Хорошие отели по соотношению цены и качества уже прям проданы — получаем сейчас много отказов [из гостиниц]. Так что, майские праздники уже забиты, а июнь тем более, потому что море более теплое», — комментирует журналисту агентства Соловьева. По словам эксперта, югорчане начали бронировать отдых на майские праздники еще в декабре и январе. Кроме отечественных курортов, турагенты наблюдают спрос на путешествия в Турцию, Арабские эмираты и в целом по Азии. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО отказываются от отдыха в Крыму. Югорчане предпочитают отдых в Краснодарском крае и на Алтае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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