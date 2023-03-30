Жители ХМАО раскупили турпутевки на майские праздники в Сочи

31 марта 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Из-за высокого спроса многие отели в Сочи уже не принимают бронирования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ХМАО раскупили туристические путевки на майские праздники в Сочи и Абхазию. Из-за высокого спроса многие отели уже не принимают бронирования. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой. «С Сочи и Абхазией уже в мае с местами очень сложно. Хорошие отели по соотношению цены и качества уже прям проданы — получаем сейчас много отказов [из гостиниц]. Так что, майские праздники уже забиты, а июнь тем более, потому что море более теплое», — комментирует журналисту агентства Соловьева. По словам эксперта, югорчане начали бронировать отдых на майские праздники еще в декабре и январе. Кроме отечественных курортов, турагенты наблюдают спрос на путешествия в Турцию, Арабские эмираты и в целом по Азии. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО отказываются от отдыха в Крыму. Югорчане предпочитают отдых в Краснодарском крае и на Алтае.

Жители ХМАО раскупили туристические путевки на майские праздники в Сочи и Абхазию. Из-за высокого спроса многие отели уже не принимают бронирования. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой. «С Сочи и Абхазией уже в мае с местами очень сложно. Хорошие отели по соотношению цены и качества уже прям проданы — получаем сейчас много отказов [из гостиниц]. Так что, майские праздники уже забиты, а июнь тем более, потому что море более теплое», — комментирует журналисту агентства Соловьева. По словам эксперта, югорчане начали бронировать отдых на майские праздники еще в декабре и январе. Кроме отечественных курортов, турагенты наблюдают спрос на путешествия в Турцию, Арабские эмираты и в целом по Азии. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО отказываются от отдыха в Крыму. Югорчане предпочитают отдых в Краснодарском крае и на Алтае.