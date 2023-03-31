В Екатеринбурге отменили концерт Гуфа

31 марта 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Организаторы концерта Гуфа стали заложниками ситуации Фото: личная страница Алексея Долматова В Екатеринбурге все же отменили концерт рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Ранее организаторы заявляли, что есть вероятность, что выступление артиста все же пройдет 7 апреля, если ему позволить состояние здоровья. Об этом сообщает концертная площадка Teleclub в своих социальных сетях. «Концерт Гуфа, который должен был состояться 7 апреля, переносится на неопределенный срок. Новая дата будет оглашена после согласования с менеджментом артиста», — заявили организаторы в соцсети «ВКонтакте». Также они предлагают вернуть билеты, если у покупателей будет такое желание. Ранее рэпер Гуф поставил под угрозу репутацию екатеринбургской концертной площадки Teleclub и организаторов, заявив, что отменяет концертный тур по России. Отмену связывали со скандалом в Тайланде: там музыкальный исполнитель отобрал паспорт у своей жены и документы их ребенка, чтобы они не смогла уехать. По словам источников, после этого артист лег в больницу, где пробудет до 19 мая.

В Екатеринбурге все же отменили концерт рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Ранее организаторы заявляли, что есть вероятность, что выступление артиста все же пройдет 7 апреля, если ему позволить состояние здоровья. Об этом сообщает концертная площадка Teleclub в своих социальных сетях. «Концерт Гуфа, который должен был состояться 7 апреля, переносится на неопределенный срок. Новая дата будет оглашена после согласования с менеджментом артиста», — заявили организаторы в соцсети «ВКонтакте». Также они предлагают вернуть билеты, если у покупателей будет такое желание. Ранее рэпер Гуф поставил под угрозу репутацию екатеринбургской концертной площадки Teleclub и организаторов, заявив, что отменяет концертный тур по России. Отмену связывали со скандалом в Тайланде: там музыкальный исполнитель отобрал паспорт у своей жены и документы их ребенка, чтобы они не смогла уехать. По словам источников, после этого артист лег в больницу, где пробудет до 19 мая.