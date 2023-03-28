В Екатеринбурге концерт Гуфа оказался под угрозой отмены

Рэпер перенес концерты из-за состояния здоровья Фото: личная страница Алексея Долматова

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) поставил под угрозу репутацию екатеринбургской концертной площадки Teleclub и организаторов, заявив, что отменяет концертный тур по России. Исполнитель должен выступить в Екатеринбурге 7 апреля, однако о переносе концертов он заявил 23 марта в своем официальной группе во «ВКонтакте».

«К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий, ввиду состояния здоровья Алексея», — сообщили представители Гуфа. По данным telegram-канал Mash рэпер отменил все концерты и корпоративы после скандала со своей женой в Таиланде, у которой до этого отобрал паспорт и документы ребенка, чтобы она не смогла уехать. Источник из окружения артиста говорят, что сейчас Гуф лежит в больнице, где пробудет до 19 мая.

При этом поклонники в Екатеринбурге обеспокоены: организаторы пока публично об отмене мероприятия не объявляли. «Ситуация следующая: мы с директором артиста взяли паузу до завтра. [Там] будет уже понятно состояние здоровья артиста и разрешат ли врачи провести концерт. Если не разрешат, то сразу объявим дату переноса. Увы, мы сами заложники ситуации», — рассказали организаторы.

Ранее концерт Гуфа в Тюмени переносили дважды. Изначально он должен был выступать 20 октября 2022 года, а затем 6 апреля 2023 года. Но из-за последних событий дата мероприятия опять сдвинулась.