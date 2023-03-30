Власти ХМАО и «ЛУКОЙЛ» договорились о совместном строительстве мостов

На проектирование «ЛУКОЙЛ» потратит 30 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Власти ХМАО и компания «ЛУКОЙЛ» заключили соглашение о совместной работе по реконструкции мостов на автодороге Покачи-Когалым. Информация об этом разместили на сайте окружного правительства.

О совместной работе по восстановлению мостов речь зашла на окружном заседании правительства, где исполняющий обязанности главы региона Алексей Охлопков сообщил об обновлении соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и нефтяной компанией. «Речь идет о корректировке пункта, связанного с выполнением проектно-изыскательских работ по реконструкции, капитальному ремонту мостовых сооружений автомобильной дороги Покачи — Когалым», — приводят на сайте слова Охлопкова.

По сообщению источника URA.RU, на проектирование «ЛУКОЙЛ» планирует потратить более 30 миллионов рублей. Работы будут проводиться в рамках соглашения о партнерстве на 2019—2023 годы.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО планируют заключить соглашение с «ЛУКОЙЛ» на 1,5 млрд рублей. В рамках которого планируется совместная работа по строительству и реконструкции объектов ЖКХ, автодорог, дворов, спортивных, культурных и образовательных учреждений.