30 марта 2023

Власти ХМАО и «ЛУКОЙЛ» договорились о совместном строительстве мостов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство второй очереди Чусовского моста. Пермь, мост, строительство моста, строители в касках
На проектирование «ЛУКОЙЛ» потратит 30 млн рублей Фото:

Власти ХМАО и компания «ЛУКОЙЛ» заключили соглашение о совместной работе по реконструкции мостов на автодороге Покачи-Когалым. Информация об этом разместили на сайте окружного правительства.

О совместной работе по восстановлению мостов речь зашла на окружном заседании правительства, где исполняющий обязанности главы региона Алексей Охлопков сообщил об обновлении соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и нефтяной компанией. «Речь идет о корректировке пункта, связанного с выполнением проектно-изыскательских работ по реконструкции, капитальному ремонту мостовых сооружений автомобильной дороги Покачи — Когалым», — приводят на сайте слова Охлопкова.

По сообщению источника URA.RU, на проектирование «ЛУКОЙЛ» планирует потратить более 30 миллионов рублей. Работы будут проводиться в рамках соглашения о партнерстве на 2019—2023 годы.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО планируют заключить соглашение с «ЛУКОЙЛ» на 1,5 млрд рублей. В рамках которого планируется совместная работа по строительству и реконструкции объектов ЖКХ, автодорог, дворов, спортивных, культурных и образовательных учреждений.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Власти ХМАО и компания «ЛУКОЙЛ» заключили соглашение о совместной работе по реконструкции мостов на автодороге Покачи-Когалым. Информация об этом разместили на сайте окружного правительства. О совместной работе по восстановлению мостов речь зашла на окружном заседании правительства, где исполняющий обязанности главы региона Алексей Охлопков сообщил об обновлении соглашения о сотрудничестве между правительством Югры и нефтяной компанией. «Речь идет о корректировке пункта, связанного с выполнением проектно-изыскательских работ по реконструкции, капитальному ремонту мостовых сооружений автомобильной дороги Покачи — Когалым», — приводят на сайте слова Охлопкова. По сообщению источника URA.RU, на проектирование «ЛУКОЙЛ» планирует потратить более 30 миллионов рублей. Работы будут проводиться в рамках соглашения о партнерстве на 2019—2023 годы. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО планируют заключить соглашение с «ЛУКОЙЛ» на 1,5 млрд рублей. В рамках которого планируется совместная работа по строительству и реконструкции объектов ЖКХ, автодорог, дворов, спортивных, культурных и образовательных учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...