Замглавы Дзержинского района Перми выпустили из-под ареста

Заместитель главы Дзержинской администрации Перми Николай Ракинцев выпущен из-под домашнего ареста. Чиновнику сменили меру пресечения, сейчас ему запрещены определенные действия.
«Замглавы администрации Дзержинского района Николай Ракинцев выпущен из-под домашнего ареста», — сообщает издание Properm. Чиновнику сейчас нельзя использовать средства связи, заходить в администрацию района и общаться с подчиненными и некоторыми политиками.
Ранее стало известно, что Ракинцев был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. По информации источника URA.RU, это связано с реализацией программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», за которую отвечал чиновник. Как считает следствие, замглавы незаконно перераспределил выделенные средства с одного дома на другой.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.