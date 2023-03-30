30 марта 2023

Замглавы Дзержинского района Перми выпустили из-под ареста

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, домашний арест, браслет фсин, браслет арестанта
Чиновнику запретили общаться с подчиненными и пользоваться связью Фото:

Заместитель главы Дзержинской администрации Перми Николай Ракинцев выпущен из-под домашнего ареста. Чиновнику сменили меру пресечения, сейчас ему запрещены определенные действия.

«Замглавы администрации Дзержинского района Николай Ракинцев выпущен из-под домашнего ареста», — сообщает издание Properm. Чиновнику сейчас нельзя использовать средства связи, заходить в администрацию района и общаться с подчиненными и некоторыми политиками.

Ранее стало известно, что Ракинцев был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. По информации источника URA.RU, это связано с реализацией программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», за которую отвечал чиновник. Как считает следствие, замглавы незаконно перераспределил выделенные средства с одного дома на другой.

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Заместитель главы Дзержинской администрации Перми Николай Ракинцев выпущен из-под домашнего ареста. Чиновнику сменили меру пресечения, сейчас ему запрещены определенные действия. «Замглавы администрации Дзержинского района Николай Ракинцев выпущен из-под домашнего ареста», — сообщает издание Properm. Чиновнику сейчас нельзя использовать средства связи, заходить в администрацию района и общаться с подчиненными и некоторыми политиками. Ранее стало известно, что Ракинцев был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. По информации источника URA.RU, это связано с реализацией программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», за которую отвечал чиновник. Как считает следствие, замглавы незаконно перераспределил выделенные средства с одного дома на другой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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