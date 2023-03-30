Замглавы Дзержинского района Перми выпустили из-под ареста

31 марта 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Чиновнику запретили общаться с подчиненными и пользоваться связью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель главы Дзержинской администрации Перми Николай Ракинцев выпущен из-под домашнего ареста. Чиновнику сменили меру пресечения, сейчас ему запрещены определенные действия. «Замглавы администрации Дзержинского района Николай Ракинцев выпущен из-под домашнего ареста», — сообщает издание Properm. Чиновнику сейчас нельзя использовать средства связи, заходить в администрацию района и общаться с подчиненными и некоторыми политиками. Ранее стало известно, что Ракинцев был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. По информации источника URA.RU, это связано с реализацией программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», за которую отвечал чиновник. Как считает следствие, замглавы незаконно перераспределил выделенные средства с одного дома на другой.

Заместитель главы Дзержинской администрации Перми Николай Ракинцев выпущен из-под домашнего ареста. Чиновнику сменили меру пресечения, сейчас ему запрещены определенные действия. «Замглавы администрации Дзержинского района Николай Ракинцев выпущен из-под домашнего ареста», — сообщает издание Properm. Чиновнику сейчас нельзя использовать средства связи, заходить в администрацию района и общаться с подчиненными и некоторыми политиками. Ранее стало известно, что Ракинцев был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. По информации источника URA.RU, это связано с реализацией программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», за которую отвечал чиновник. Как считает следствие, замглавы незаконно перераспределил выделенные средства с одного дома на другой.